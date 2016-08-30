﻿«بتروبراس» البرازيلية للنفط تقترب من بيع شبكة خطوط لتوزيع الغاز

برازيليا ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن شركة النفط البرازيلية «بتروليو برازيليريو» (بتروبارس) وصلت إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات بيع شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى مجموعة شركات بقيادة شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت» للاستثمار، وأنها قد تبيع حصة أكبر من تلك التي كان مقررا بيعها وتبلغ 81% من أسهم الشبكة وهي أكبر صفقة لبيع الأصول تقوم بها الشركة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن مصادر مطلعة القول إن الشركة قد توافق على بيع شبكة خطوط غاز «نوفا ترانسبورتادورا دو سوديست» ووحدة التخزين التابعة له قبل نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. وتتراوح قيمة الصفقة بين 5ر5 و6 مليارات دولار.

وتضم مجموعة الشركات المشترية صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري «جي.آي.سي» وشركة «تشاينا إنفستمنت كورب» الصينية» و»جرين ويش» و»فرست ريزيرف كورب». يذكر أن بتروبراس التي تواجه أكبر فضيحة فساد في البرازيل تعاني من أجل تعويض مليارات الدولارات التي استثمرتها في مصافي تكرير غير مربحة. وتستهدف بتروبراس بيع أصول بقيمة 1ر15 مليار دولار خلال عامين بهدف تخفض حجم ديونها.

كانت بتروبراس قد باعت العام الماضي أصولا بقيمة 700 مليون دولار، ومنذ ذلك الوقت تسارعت وتيرة مفاوضاتها بشأن بيع مزيد من الأصول منذ تولي بيدرو بارينتي منصب رئيسها التنفيذي في حزيران/يونيو الماضي.