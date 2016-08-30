﻿الاتحاد الأوروبي يفرض على «آبل» إعادة 13مليار يورو من الضرائب لإيرلندا

بروكسل ـ أ ف ب: وجهت المفوضية الأوروبية ضربة كبيرة امس الثلاثاء الى «الامتيازات الضريبية» التي منحتها ايرلندا الى «آبل» وامرت المجموعة الاميركية العملاقة بان تعيد الى دبلن مبلغا قياسيا يتجاوز ال13 مليار يورو.

وقالت المفوضية في بيان انها «توصلت الى ان ايرلندا منحت امتيازات ضريبية دون وجه حق بقيمة 13 مليار يورو». وتابعت انه «على ايرلندا الآن استعادة الضرائب غير المدفوعة من قبل آبل على اراضيها بين 2003 و2014، اي 13 مليار يورو اضافة الى الفوائد».

وتحقق المفوضية الأوروبية منذ ثلاث سنوات في وضع آبل التي تتمركز منذ 1980 في مدينة كورك بجنوب ايرلندا ويعمل فيها نحو خمسة آلاف شخص من مواطني هذا البلد.

وذكرت وسائل إعلام منذ اسابيع ان السلطة التنفيذية الاوروبية تستعد لمعاقبة «آبل» بسبب استفادتها من اتفاقات ضريبية تفضيلية من قبل الحكومة الايرلندية. وتعتبر القواعغد الاوروبية مساعدات الدولة لاي مجموعة غير مشروعة.

وأثار القرار غضب ايرلندا. واعلنت سلطات هذا البلد أمس الثلاثاء انها تستعد للطعن في قرار المفوضية. وقال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان في بيان «لا اتفق اطلاقا مع قرارا المفوضية». واضاف ان «هذا القرار لا يدع لي اي خيار سوى طلب موافقة الحكومة» على الطعن به.

كما اعلنت مجموعة «آبل» انها تنوي استئناف القرار معتبرة انها «مضر» بقطاعي الاستثمار والوظيفة. وقالت مجموعة التكنولوجيا الاميركية في بيان «سنسنتأنف» القرار، مؤكدة انه «سيكون له تأثير عميق ومضر على الاستثمار واستحداث الوظائف في اوروبا».