﻿النفط يرتفع مع تعطل بعض إنتاج أمريكا وتكهنات بتحرك أوبك

عواصم ـ وكالات: ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة امس الثلاثاء بدعم من تعليق بعض الإنتاج في الخليج الأمريكي بسبب عاصفة استوائية متوقعة وتكهنات بأن يعمل المنتجون خلال اجتماعهم بالجزائر الشهر المقبل على تعزيز الأسعار.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 49.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بزيادة 47 سنتا عن الإغلاق السابق.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا إلى 47.43 دولار للبرميل.

وأوقفت شركات عاملة في قطاع النفط والغاز في خليج المكسيك إنتاجا يساوي 168 ألفا و334 برميلا من النفط يوميا و190 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا كإجراء احترازي من عاصفة استوائية حسبما ذكر المكتب الأمريكي للسلامة وحماية البيئة الاثنين.

كما تلقت أسعار النفط دعما من التكهنات بأن اجتماعا كبار المنتجين الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر المقبل في الجزائر قد يسفر عن اتفاق بشأن مستويات الإنتاج لدعم الأسعار.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الأسبوع الماضي إنه لا يعتقد أن التدخل في أسواق النفط ضروري نظرا لأن «السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح».

وفي العراق الذي رفع صادراته من الخام هذا الشهر من موانئه الجنوبية عن مستواها في يوليو تموز قال وزير النفط يوم السبت إن بلاده ستواصل زيادة الإنتاج.

وقالت جماعة نيجيرية مسلحة إنها أنهت الهجمات على قطاع النفط والغاز في البلاد والتي أدت إلى تقلص إنتاج البلد العضو في أوبك بواقع 700 ألف برميل إلى 1.56 مليون برميل يوميا. لكن توقعات تعافي إنتاج ليبيا من النفط قريبا انحسرت بعدما قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن تأخر الميزانية من الحكومة الجديدة يقوض إنتاج الخام.

وذكرت تقارير إخبارية، أن شركات النفط والغاز الطبيعي العاملة في ولاية كولورادو الأمريكية أفلتت من تصويت كان يهدد بوقف إنتاج كميات من النفط والغاز تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار سنويا.

كانت مبادرة مقترحة باسم «المبادرة رقم 78» التي كانت تستهدف فرض قيود على التنقيب بالقرب من المساكن، لم تحصل على 21 ألف توقيع صحيحي لطرحها للتصويت في استفتاء عام، بحسب بيان صادر عن وزير الدولة في كولورادو ويني ويليامز. ولم يحصل ايضا اقتراح، يسمح للحكومات المحلية بفرض حظر على استخراج الزيت الصخري باستخدام التكسير الهيدروليكي، على العدد الكافي من التوقيعات لطرحه للاستفتاء العام في الولاية.

وبحسب تحليل لوحدة أبحاث «بلومبرج إنتيليجنس»، فإن هذه الإجراءات تهدد عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الولاية، وهي سادس أكبر منتج للغاز بين الولايات الأمريكية. وكانت «المبادرة رقم 78» تهدد بحظر التنقيب في حوالي 90 في المئة من مساحة الولاية،التي استخرجت منها الشركات ما قيمته حوالي 10 مليارات دولار من النفط والغاز خلال العام الماضي.