﻿أسهم أوروبا ترتفع والدولار قرب مستويات مرتفعة والاسترليني ينخفض مع ترقب المستثمرين إشارات بشأن الفائدة الأمريكية

عواصم ـ وكالات: ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس الثلاثاء مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم السابقة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 في المئة بعد هبوطه في الجلسة السابقة نتيجة مخاوف من رفع أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر عقب كلمة ألقتها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين وتصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية من نائبها ستانلي فيشر.

وقفز سهم شركة وايركارد الألمانية ارتفاعا بنسبة 4.8 في المئة بعد أن رفع باركليز تصنيف السهم إلى زيادة الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية ورفع السعر المستهدف للسهم.

كما ارتفع سهم بنزل البريطانية لتوريد مستلزمات الشركات 1.4 في المئة بعد أن جاءت أرباح النصف الأول أعلى من متوسط التوقعات.

وقالت الشركة إنها لا تتوقع تأثيرا كبيرا جراء تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونزل مؤشر النفط والغاز الأوروبي 0.2 في المئة ومؤشر الموارد الأساسية 2.1 في المئة وهما الوحيدان اللذان منيا بخسائر على مستوى القطاعات.

وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز» 100 البريطاني 0.1 في المئة عند الفتح في حين ارتفع داكس الألماني 0.6 في المئة وكاك 40 الفرنسي 0.3 في المئة.

الى ذلك استقر الدولار امس الثلاثاء دون المستويات المرتفعة التي سجلها في اليوم السابق بقليل مع تركيز المستثمرين على المجموعة التالية من البيانات الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت تدعم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة قريبا.

وعلى الرغم من التصريحات التي تصب في صالح تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين ونائب الرئيس ستانلي فيشر ما زالت الأسواق تقيم فرص رفع أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر بخمسين في المئة.

والمؤشر التالي هو تقرير الوظائف الأمريكية الذي سيصدر يوم الجمعة في حين من المنتظر أن يتحدث فيشر من جديد في وقت لاحق امس الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الكبرى إلى 95.804 بما يقل بهامش بسيط عن ذروة يوم الاثنين البالغة 95.834 وهو المستوى الأعلى منذ 12 آب/أغسطس.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف زيادة عدد الوظائف بواقع 180 ألف وظيفة في آب/أغسطس بحسب استطلاع للرأي أجرته» رويترز» وشمل 89 من خبراء الاقتصاد بما يقل عن الزيادة التي فاقت التوقعات في يوليو تموز وبلغت 255 ألف وظيفة جديدة.

وأمام العملة الأمريكية ارتفع الدولار 0.4 في المئة إلى 102.35 ين بما يقل قليلا عن أعلى مستوى منذ التاسع من آب/أغسطس الذي سجله الاثنين والبالغ 102.39 ين.

ونزل الجنيه الاسترليني من جديد باتجاه 1.30 دولار امس الثلاثاء مع تباين التوقعات للسياسة النقدية إذ يتنبأ مستثمرون برفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام بينما قد يجري تخفيض أسعار الفائدة في بريطانيا مرة أخرى.

وأغلقت الأسواق في بريطانيا الاثنين بمناسبة عطلة وطنية وامس هو أول يوم تداول كامل عقب تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين ونائبها ستانلي فيشر التي أبقت على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا ما عزز الدولار.

وعلى النقيض خفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستوى متدن عند 0.25 في المئة وعاود شراء أصول في مسعى لدعم الاقتصاد عقب تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي. ويتوقع كثيرون تخفيف السياسة النقدية أكثر من ذلك.

وهبط الاسترليني أكثر من واحد في المئة مقابل الدولار منذ تصريحات يلين وفيشر في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ونزل امس 0.2 في المئة إلى 1.3076 دولار. واستقر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو عند 85.40 بنس.

وتحرك الذهب في نطاق ضيق امس الثلاثاء مع تماسك الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة من بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المنتظر أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1320.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش.

وتعافى المعدن الأصفر من أدنى مستوى له في نحو خمسة أسابيع البالغ 1314.70 دولار للأوقية بعدما فقدت موجة صعود العملة الأمريكية زخمها الاثنين. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1324.80 دولار للأوقية.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين يوم الجمعة إن مبررات رفع أسعار الفائدة زادت في الأشهر الماضية بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات النمو القوي.

وقد يكون من شأن تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر آب/ أغسطس وبيانات أخرى أن تعزز الرسائل التي بعثتها يلين ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي وتصب في صالح تشديد السياسة النقدية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 في المئة إلى 18.72 دولار للأوقية. وسجل المعدن أدنى مستوى له في شهرين عند 18.36 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 1077 دولار للأوقية في حين قفز البلاديوم 0.5 في المئة إلى 699.20 دولار للأوقية.

الى ذلك أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف امس الثلاثاء مع تباطؤ وتيرة خسائر الين في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على المزيد من الإشارات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وانخفض مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية 0.1 في المئة إلى 16725.36 نقطة متخليا عن المكاسب القوية التي حققها في اليوم السابق عندما قفز 2.3 في المئة بعد تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين التي تصب في صالح تشديد السياسة النقدية.

وتحول تركيز السوق الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الجمعة وأثره على السياسة النقدية الأمريكية والعملات والأسهم في بورصة وول ستريت.

ولم يسجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا تغيرا يذكر عند 1312.81 نقطة وكذلك مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 الذي استقر عند 11810.53 نقطة.