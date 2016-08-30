﻿تراجع الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي الشهر الحالي بأكثر من المتوقع وفرنسا تسعى لإيقاف مفاوضات التبادل الحر بين الاتحاد وواشنطن ‎

عواصم ـ وكالات: أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الثقة في الاقتصاد في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت في آب/أغسطس لأقل مستوى منذ آذار/مارس في مؤشر جديد علي ضعف المعنويات بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

ونزل مؤشر منطقة اليورو للمعنويات الاقتصادية إلى 103.5 في آب/أغسطس من 104.5 في يوليو/ تموز وهو أقل مستوى منذ آذار/مارس ويظل أقل كثيرا من مستوى 104.1 الذي جاء في متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» وشمل 38 من خبراء الاقتصاد. وتراوحت التوقعات بين 103 و104.9 .

ونزل مستوى الثقة بين المديرين في قطاع الصناعة إلى -4.4 مع هبوط تقييم سجل الطلبيات الحالي بأكبر وتيرة منذ فبراير شباط 2009.

ونزلت الثقة بين المديرين في قطاع الخدمات إلى 10.0 بسبب تراجع توقعات الطلب.

من جهة اخرى أعلن ماتياس فيكل، سكرتير الدولة الفرنسية المكلّف بالتجارة الخارجية، امس الثلاثاء، أن بلاده ستطلب الوقف النهائي للمفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويخوض مفاوضون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق المتعثّر المعروف باسم «الشراكة الأطلسية للتجارة والإستثمار» (تي تي أي بي)، أو «منطقة التبادل الحر الأطلسية» المعروفة اختصاراً باسم «تافتا».

غير أن تنامي الانتقادات المعارضة للاتفاق، خصوصاً في كل من فرنسا وألمانيا، يثير شكوكاً حول إمكانية إبرام الاتفاق قبل نهاية العام الجاري، كما كان مرتقباً.

وأضاف «فيكل» في مداخلة مع إذاعة «أر أم سي»، «نحن بحاجة إلى ضربة نهاية واضحة ونهائية»، لافتاً إلى أنه «لم يعد هناك دعم سياسي من جانب فرنسا لهذه المفاوضات».

وبناء على ما تقدّم، أشار المسؤول نفسه إلى أن بلاده ستطلب من المفوضية الأوروبية، باعتبارها من يتابع المفاوضات نيابة عن جميع الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي، وقف المحادثات بهذا الشأن، بدءا من أيلول/سبتمبر المقبل.

وشدّد على أن «فرنسا لم تعد تدعم هذه المفاوضات»، لافتاً في السياق نفسه إلى أن «المفوّضية ليست هي السبب في هذه المسألة (الموقف الفرنسي)».

وعن السبب الكامن وراء انسحاب فرنسا من محادثات اتفاق التبادل الحر الأوروبي- الأمريكي، أوضح «فيكل» أنه يعود إلى موقف الولايات المتحدة فـ «الأمريكيون لا يعطون شيئاً ما عدا الفتات (…) وليس بهذه الطريقة يتم التفاوض بين الحلفاء».

وفي الصدد ذاته، أعرب المسؤول الفرنسي عن أسفه لـ «العلاقات الأوروبية- الأمريكية التي لا ترقى إلى المستوى، وينبغي استئناف (المفاوضات) في وقت لاحق وعلى أسس متينة».

وفي الأشهر الأخيرة، أعربت فرنسا عن قلقها حيال تقدّم المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق المذكور، معتبرة أن الأخير لن يكون مفيدا للاتحاد الأوروبي.

وفي أيار/مايو الماضي، قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند: «لن نقبل أبدا التشكيك في مبادئنا الأساسية، ولذلك فإن فرنسا تقول لا في هذه المرحلة»، في وقت اعتبر فيه «فيكل» أنّ وقف المحادثات يعدّ «الخيار الأكثر احتمالا» لبلاده.

وعلاوة على فرنسا، أعلن نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل، نهاية الأسبوع الماضي، عبر إحدى المحطات التلفزيونية الحكومية في البلاد، أن «المناقشات مع الولايات المتحدة فشلت في الواقع»، بسبب «الشروط» الأمريكية.

المسؤول الألماني نفسه، حذّر في نيسان/ أبريل الماضي، من أن اتفاق التبادل الحر «سيفشل» في حال لم تقدّم الولايات المتحدة تنازلا، مؤكدا أن لن يوافق على نصّ يلخصه بعبارة «اشتروا منتجات من صنع أمريكا».

من جانبه اقترح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين ان يقوم اليسار الاوروبي «باسماع صوته بشكل اكبر» من اجل تليين ميثاق الاستقرار الذي يفرض خصوصا الا يتجاوز العجز العام لاي دولة في منطقة اليورو نسبة 3 في المئة.

وقال رئيس الوزراء في اجتماع للاغلبية في مدينة كولومييه ان «اليسار الاوروبي، الاشتراكي الديمقراطي يجب ان يسمع صوته بشكل اكبر حول الانعاش الاقتصادي وتخفيف قواعد ميثاق الاستقرار لمكافحة الاغراق الاجتماعي والتهرب الضريبي وحول ملف العمال المنتدبين».

ويأخذ جزء من اليسار الاوروبي على الرئيس الاشتراكي فرنسوا أولاند عدم نجاحه في اعادة توجيه قواعد الميزانية لاوروبا كما وعد خلال حملته في 2012، بقبوله بخفض كبير في النفقات العامة وزيادة الضرائب لخفض العجز.

وقال فالس انه بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي «يجب اعادة تأسيس كل شئ» في أوروبا. وتحدث عن «اعادة بناء قواعد سليمة والعودة الى الامور الأساسية: الحماية والامن، النمو والوظيفة، ادارة ازمات البيئة والهجرة الكبرى».

واضاف ان «اوروبا فكرة جميلة: فكرة السلام الذي ينتصر على الحرب والاتحاد الذي يتجاوز النزعات القومية». لكنه اضاف «لحماية الجوهر، يجب علينا تغيير كل شئ».