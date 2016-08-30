﻿حرس النفط الليبي ينوي غلق حقلين بسبب تأخر مدفوعات

طرابلس ـ رويترز: قال قائد حرس المنشآت النفطية الليبية الفرع الجنوبي محمد أحمد الخباشة امس الثلاثاء إن الحرس سيغلق اثنين من الحقول الخاضعة لسيطرته بسبب عدم سداد الحكومة لأموال ضرورية لاستمرار العمليات الأمنية.

يبرز الإغلاق مدى تعقد مهمة الحكومة الليبية الجديدة في إنعاش إنتاج النفط الذي تضرر بفعل الإضرابات والاحتجاجات وهجمات الإسلاميين منذ سقوط نظام معمر القذافي في انتفاضة 2011.

وقال الخباشة إن الفرع الجنوبي لحرس المنشآت النفطية سيغلق حقلي الخليج والوفاء اللذين ينتجان عادة نحو 30 ألف برميل من مكثفات الخام الخفيف يوميا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط لتأكيد الإغلاق.

كان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال الاثنين إن تأخر ميزانية المؤسسة من الحكومة الجديدة يقوض إنتاج النفط ويؤدي إلى فقد نحو 200 ألف برميل يوميا وخسارة ملايين الدولارات.

وهبط إنتاج ليبيا لما دون 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع ذروته البالغة 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بالقذافي. ووقعت حقول وموانئ نفطية تحت سيطرة مجموعات مسلحة متناحرة موالية لحكومتين متنافستين تشكلتا في 2014.

وفي آذار/ مارس الماضي حاولت حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة إنهاء القتال بين الفصائل واستعادة إنتاج النفط وإحياء الاقتصاد. لكنها تواجه مقاومة من متشددين يعارضون سلطتها.

ووافق حرس المنشآت النفطية الشهر الماضي على إعادة فتح ميناءين رئيسيين تحت سيطرته وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاتفاق سيتيح إضافة 150 ألف برميل يوميا من الخام إلى الإنتاج لكن الميناءين مازالا مغلقين.