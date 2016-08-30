﻿وزير الطاقة السعودي يبحث مع شركة صينية التعاون في مجال الطاقة النووية

بكين ـ رويترز: قالت شركة «سي.إن.إن.سي» الحكومية رائدة تطوير المشروع النووي الصيني إنها التقت يوم الاثنين مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة النووية.

وتنفذ الصين خطة طموح لتصدير التكنولوجيا النووية التي تقوم بتطويرها محليا بالإضافة إلى طاقة تصنيع المعدات بقيمة قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وقال رئيس الشركة سون تشين للفالح إن الصين مستعدة للتعاون بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالطاقة النووية حسبما جاء في بيان مقتضب نشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الاثنين.

وقال البيان إن وزارة الطاقة السعودية ترحب بسي.إن.إن.سي في توسعة نشاطها في المملكة بما في ذلك البحث وتطوير التكنولوجيا النووية والتنقيب عن اليورانيوم وبناء محطات للطاقة النووية لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وذكر البيان أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم لتدريب العاملين في القطاع النووي.