﻿وفد رفيع من «غازبروم» الروسية يزور تركيا اليوم

عواصم ـ وكالات: قال نائب مدير شركة غازبروم الروسية، الكسندر ميدفيديف، إن وفدًا للشركة برئاسة مديرها التنفيذي، أليكسي ميلر، سيجري اليوم الأربعاء زيارة إلى تركيا، لمناقشة مشروع «السيل التركي»، لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا.

وأضاف، امس الثلاثاء، في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الروسية «تاس» (رسمية)، أن المحادثات التي سيجريها المدير التنفيذي لغازبروم في تركيا ستركز على مشروع «السيل التركي»، إضافة إلى تناول قضايا أخرى متعلقة بالطاقة.

ومن المتوقع أن يلتقي ميلر والوفد المرافق مع مسؤولين من الشركة التركية المساهمة لخطوط الأنابيب النفطية (بوتاش)، وسيجري الجانبان محادثات تتعلق أيضًا بمشروع «السيل التركي»، وقضية تخفيض أسعار الغاز الروسي الذي تستورده تركيا.

وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، التقى الشهر الماضي في موسكو مع وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، بعد تطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا.وعقد الجانبان اجتماعًا من أجل إعادة تفعيل العمل بمشروع السيل التركي.

وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية حزيران/يونيو الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.

وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز «إف – 16»، أن أسقطتا مقاتلة روسية من طراز «سوخوي – 24»، في تشرين ثاني/نوفمبر 2015، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا في ولاية هطاي (جنوبًا).

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا؛ حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيودًا على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا.ولاحقا تم تخفيف بعض هذه القيود.

الى ذلك أعلنت شركة غاز بروم الروسية الحكومية للغاز امس الثلاثاء عن حدوث ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها من الغاز خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة أن مبيعاتها من الغاز خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ارتفعت بمقدار الثلث إلى 109 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، انخفض صافي ربح الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 607 مليار روبل (43ر8 مليار يورو) لأسباب يأتي في مقدمتها الارتفاع الملحوظ في تكاليف التشغيل.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع صادراتها إلى غرب أوروبا، فيما استمرت كمية الغاز التي باعتها الشركة داخل روسيا على نفس مستواها، وتراجعت صادرات غازبروم إلى جمهوريات سوفيتية سابقة.

من جانبه، أعلن الكسندر ميدفيديف نائب رئيس شركة غازبروم والمسؤول عن التصدير أن وزير الطاقة الروسي سيلتقي اليوم الأربعاء نظيره التركي لبحث استئناف مشروع خط أنابيب نقل الغاز «تورك ستريم» الواصل من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود، والذي كان قد تجمد بعد إسقاط تركيا لمقاتلة روسية نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع يوم السبت المقبل في مدينة هانجتشو الصينية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وذلك قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين للتباحث حول المشروع.