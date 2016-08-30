﻿توقيف مارادونا في بوينس آيرس لحمله جواز سفر مزوراً

بوينس آيرس – د ب أ: ذكرت تقارير صحافية أن الأسطورة الكروية دييغو مارادونا تم إيقافه من الشرطة الحدودية في الأرجنتين لحمله جواز سفر مزوراً. ووفقا لتقارير صحافية في الأرجنتين، فإن مارادونا كان في طريقه للسفر إلى دبي من بوينس ايرس قبل أن يتم إيقافه من شرطة الحدود، التي اعتبرت أن وثائق سفره مسروقة. وعلق مارادونا بالقول: «لن أسمح لأي شخص بالتحكم في حياتي». وأضاف: «المحامي الخاص بي مسؤول عن التحقيق في هذه الكذبة، والتي تم تدبيرها من بعض السياسيين في بلدي».

روزيسكي يعود إلى سبارتا براغ بعد 15عاما من الرحيل

براغ – د ب أ: أعلن سبارتا براغ التشيكي أن لاعب الوسط التشيكي توماس روزيسكي سيعود لصفوف الفريق بعد 15 عاما من رحيله. وبدأ روزيسكي (35 عاما) مسيرته في سبارتا عام 1998 قبل أن ينتقل لبوروسيا دورتموند الألماني في 2001 ومنه إلى أرسنال الإنكليزي في 2006. ويعود روزيسكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أرسنال. ويشتهر روزيسكي بابتكاره في الأداء ولكن مهارات اللاعب تأثرت كثيرا بسلسلة من الإصابات. وخاض روزيسكي أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده لكنه لم يكشف بعد إذا كان سيعتزل اللعب الدولي أم سيستمر، بعد مشاركته مع المنتخب التشيكي في «يورو 2016».

وادي دجلة المصري يتعاقد مع الفلسطيني البطران

القاهرة – د ب أ: أعلن مجلس ادارة نادي وادي دجلة المصري عن تعاقده رسميا مع المهاجم الفلسطيني الدولي إسلام البطران من صفوف فريق أهلي الخليل الفلسطيني. وجاء تعاقد دجلة مع البطران بعد متابعته لفترة طويلة من المدرب الفرنسي باتريس كاتيرون ليوقع لمدة خمس سنوات ويصبح آخر صفقات دجلة في فترة الانتقالات الصيفية.

اعتبار ساسولو الإيطالي خاسرا بثلاثية لإشراكه لاعبا غير مسجل

روما – د ب أ: اعتبرت رابطة الدوري الإيطالي ساسولو خاسرا صفر/3 خلال مباراته بضيفه بيسكارا الأحد بعد إشراكه لاعبا غير مسجل. وفاز ساسولو على بيسكارا 2/1، لكنه أشرك أنطونيو راغوسا، لاعب الوسط الذي اشتراه الاسبوع الماضي من تشيزينا، بعد مرور 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني. وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي أنه لا يحق لساسولو إشراك اللاعب، بعدما فشل في التواصل عبر البريد الالكتروني المعتمد للإبلاغ عن تسجيل راغوسا في قائمته التي تضم 25 لاعبا، بحلول الموعد النهائي للتسجيل ظهر السبت الماضي، وبالتالي تمت معاقبته باعتباره خاسرا بثلاثة أهداف دون رد. وأرجع ساسولو السبب إلى خطأ فني، مشيرا إلى أنه يحقق في صحة الوثائق المقدمة قبل الاستئناف ضد الحكم.

هال الانكليزي يتعاقد مع ماسون من توتنهام

لندن – د ب أ: أعلن نادي هال الإنكليزي تعاقده مع رايان ماسون لاعب وسط توتنهام والمنتخب الإنكليزي. ووقع ماسون (25 عاما) عقدا لثلاثة أعوام مع هال بدون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن ترددت تقارير أن الصفقة هى الأعلى قيمة في تاريخ النادي. وكانت الصفقة القياسية السابقة لهال هي التعاقد مع ابيل هرنانديز من باليرمو الإيطالي مقابل عشرة ملايين استرليني في 2014. واقترب هال بشكل كبير من ضم ويل كين (23 عاما) مهاجم مانشستر يونايتد.

إشبيلية ينافس بيشكتاش للتعاقد مع الفرنسي نصري

مدريد – الأناضول: كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن دخول إشبيلية في مفاوضات مكثفة مع لاعب الوسط الفرنسي سمير نصري للانتقال إلى الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية اليوم. وأضافت الصحيفة أن مونشي المدير الرياضي لإشبيلية يكثف اتصالاته في الوقت الحالي مع نصري لحسم الصفقة والحصول على توقيعه. ووفقا للصحيفة، فإن إشبيلية دخل في منافسة قوية مع بشكتاش التركي الذي يرغب أيضا في التعاقد مع نصري. وجاء رحيل نصري عن مانشستر سيتي الإنكليزي بعدما تأكد عدم حاجة الجهاز الفني بقيادة الإسباني جوسيب غوارديولا في المرحلة المقبلة، واستعانته ببعض الوجوه الأخرى، الأمر الذي دفع النجم الفرنسي لاتخاذ قرار بالرحيل.

واتفورد يتعاقد مع المهاجم الإيطالي اوكاكا

لندن – د ب أ: أعلن واتفورد الإنكليزي تعاقده مع المهاجم الإيطالي ستيفانو اوكاكا من اندرلخت البلجيكي. وأو ضح واتفورد عبر موقعه: «واتفورد سعيد بالإعلان عن ضم المهاجم الإيطالي ستيفانو اوكاكا من اندرلخت لخمسة أعوام… اللاعب البالغ 27 عاما انضم للفريق بعدما سجل 17 هدفا الموسم الماضي ليساعد اندرلخت على الفوز بلقب الدوري البلجيكي للمرة الثالثة والتأهل إلى دور الستة عشر للدوري الأوروبي».