﻿ديوكوفيتش يبدأ الدفاع عن لقبه بفوز صعب

نيويورك – د ب أ: استهل لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش رحلة الدفاع عن لقبه في (فلاشينغ ميدوز) بفوز صعب على البولندي جيرزي يانوفيتش 6/3 و4/7 و6/2 و6/1 في الدور الأول للبطولة.

وكان ديوكوفيتش ودع بطولة إنكلترا المفتوحة (ويمبلدون) مبكرا، ثم تكرر هذا في مسابقة فردي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو)، لكنه ما زال يعاني ويكافح للعودة إلى مستواه العالي الذي ساعده على حصد ألقاب ثلاث من بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في 2015 وكذلك لقب أول بطولتين من هذه البطولات في الموسم الحالي، حيث توج بلقبي أستراليا وفرنسا. واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعتين ونصف الساعة ليتغلب على منافسه البولندي المصنف الرابع عشر على العالم سابقا. وقال: «هناك أوقات لا تشعر فيها بأنك على ما يرام بشكل تام. ليس بالضرورة أن نتحدث عن هذا الآن. أتعامل مع البطولة يوما بيوم. ولهذا دعونا نواصل الانتصارات».

وتغلب الكندي ميلوش راونيتش على الألماني داستن براون 7/5 و6/3 و6/4 والأسباني روبرتو باوتيستا أغوت على مواطنه غييرمو لوبيز 7/5 و6/1 و6/7 و7/6 والفرنسي جو ويلفريد تسونغا على الأرجنتيني غويدو آندروزي 6/3 و6/4 و6/4. وفاز الفرنسي لوكاس بوبي على ميخائيل كوكوشكين لاعب كازاخستان 3/6 و6/2 و6/4 و6/2 والأمريكي جاك سوك على مواطنه تايلر فريتز 7/6 و7/5 و3/6 و1/6 و6/4 والأمريكي الآخر رايان هاريسون على الفرنسي أدريان مانارينو 6/4 و7/6 و6/3 والتشيكي ييري فيسيلي على الهندي ساكيث مينيني 7/6 و4/6 و2/6 و6/2 و7/5 والأسترالي جيمس دوكوورث على الهولندي روبن هاسه 4/6 و7/5 و6/3 و4/6 و6/3.