﻿راييفاتس يقود أول مران للجزائر في حضور سليماني وغياب براهيمي

الجزائر – د ب أ: قاد الصربي ميلوفان راييفاتس، أول مران مع المنتخب الجزائري الذي يستعد لملاقاة ضيفه ليسوتو الأحد المقبل، ضمن الجولة السادسة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تقام مطلع العام المقبل بالغابون.

وضمنت الجزائر تأهلها في الجولة الماضية، حيث تتصدر المجموعة العاشرة بـ13 نقطة، بينما تتذيل ليسوتو المجموعة بثلاث نقاط. وشارك في المران الأول، 21 لاعبا منهم إسلام سليماني مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي تحدثت تقارير عن قرب انتقاله للدوري الانكليزي، فيما غاب ياسين براهيمي لاعب وسط بورتو البرتغالي، لانشغاله بصفقة انتقاله لأحد الأندية الانكليزية، وهشام بقروي مدافع الترجي التونسي المرتقب انضمامه لزملائه في الساعات المقبلة.