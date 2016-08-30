﻿تصفيات آسيا : المنتخب العراقي يفرض «الصمت الإعلامي» على لاعبيه!

بغداد – الأناضول: قرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي اخضاع جميع أفراد البعثة للصمت الاعلامي قبل مواجهة أستراليا غدا الخميس في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018.

ووفقا للصفحة الرسمية للاتحاد المحلي على «فيسبوك»، قررت البعثة العراقية والجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل، إخضاع اللاعبين والمدربين للصمت الاعلامي وعدم السماح لهم بالإدلاء بأي تصريحات إعلامية. ويأتي ذلك في إطار محاولات شنيشل توفير أكبر قدر ممكن من التركيز للاعبين قبل مباراة أستراليا. وتخوض قارة أسيا تصفيات المونديال ضمن مجموعتين في كل مجموعة 6 فرق.

وينافس العراق في المجموعة الأولى السعودية والإمارات واستراليا وتايلند واليابان. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات مباشرة، فيما يتنافس صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ضمن الملحق الآسيوي، ليقابل الفائز منهما خامس أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، وهو ما سيحدده الفيفا في وقت لاحق.