﻿مدرب الأرجنتين: ميسي بخير وسنعتني به… وسنفتقد أغويرو وباستوري

بوينس أيريس – د ب أ: قال ادغاردو باوزا، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن الناس في الأرجنتين يعتبرون المركز الثاني فشلا، بينما لا يراه المدرب الجديد لمنتخب التانغو عقبة في طريقه. وأضاف: «نحن في الأرجنتين نرى المركز الثاني عملا فاشلا، ولكن هذا ليس سيئا لأنه دفعنا للفوز بأشياء».

وخسر المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات القليلة الماضية المباريات النهائية لمونديال البرازيل 2014 وكوبا أمريكا بنسختيها 2015 و2016. وتقدم خيرادو مارتينو، المدرب السابق للأرجنتين، باستقالته من منصبه عقب سقوط الفريق أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا (المئوية) الأخيرة بالولايات المتحدة، ليحل باوزا بديلا له، والذي يستهل مشواره على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأرجنتيني غدا الخميس بمواجهة أوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018. وتابع باوزا: «ما سأسعى لإيجاده هو ما سعيت إلى البحث عنه في جميع الفرق التي توليت مسؤوليتها، وهو التوازن، الأرجنتين ستهاجم عندما ستستحوذ على الكرة وعندما تفقدها سيكون عليها أن تدافع، هذا هو التوازن، فكرتي الرئيسية وما تعلمته على يد مدربين آخرين هو تحقيق التوازن للسيطرة على مجريات الأمور». وكان باوزا سافر قبل بضعة أسابيع إلى مدينة برشلونة الأسبانية للاجتماع مع النجم ليونيل ميسي، الذي عدل عن قرار اعتزال اللعب الدولي، حيث من المقرر أن يشارك في مباراة الخميس. وختم المدرب الأرجنتيني قائلا: «ما أكده لي ميسي خلال حديثنا أنه يصب تركيزه مع الفريق، لقد تحدثنا عن كوبا أمريكا والمونديال، ميسي بخير وسنعتني عليه». لكن شكوكا تحوم حول مشاركة ميسي بعدما أكد ناديه أنه يعاني من آلام في عضلات الفخذ الخلفية. وشارك ميسي في الفوز 1-صفر على اتلتيك بلباو يوم الأحد لكنه خضع لفحوص الاثنين بعدما أقر بأن الإصابة تسبب له ألما. وقال برشلونة: «الفحوص أكدت أن ميسي يعاني من آلام في العضلات. وافق الجهاز الطبي لبرشلونة والاتحاد الارجنتيني على التقرير. وسافر اللاعب إلى الارجنتين للانضمام لمنتخب بلاده وتقييم حالته سيقرر جاهزيته للعب في المباراتين».

وتلقت الأرجنتين ضربة في خضم استعداداتها للتصفيات بعد استبعاد سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي من التشكيلة التي ستواجه أوروغواي وفنزويلا بسبب الإصابة. ويعاني أغويرو إضافة لخافيير باستوري لاعب وسط باريس سان جيرمان من إصابة في ربلة الساق. وتحتل الأرجنتين، المركز الثالث بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤلفة من عشرة فرق برصيد 11 نقطة من ست مباريات وبفارق نقطتين خلف أوروغواي والإكوادور ثنائي الصدارة بينما تتذيل فنزويلا الترتيب. ويتأهل أول أربعة فرق إلى النهائيات مباشرة في روسيا بينما يخوض الخامس جولة فاصلة.