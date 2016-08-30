﻿الحارس هارت ينضم إلى تورينو على سبيل الإعارة

روما – رويترز: أكد وكيل أعمال جو هارت أن حارس مانشستر سيتي ومنتخب انكلترا انضم إلى تورينو الايطالي على سبيل الاعارة لنهاية الموسم.

وخرج هارت (29 عاما) من الحسابات في مانشستر سيتي منذ قدوم المدرب الجديد بيب غوارديولا وأصبح الخيار الثالث وراء كلاوديو برافو المنضم حديثا مقابل 17 مليون جنيه استرليني، وويلي كاباييرو. وقال جوناثان بارنيت وكيل هارت: «نعم هارت سيلعب في تورينو. تمت الصفقة». وهارت موجود الان مع منتخب انكلترا لكنه حصل على إذن بالسفر لايطاليا. وكان الانتقال على سبيل الاعارة إلى سندرلاند الانكليزي ضمن خيارات هارت أيضا وفقا لوسائل اعلام بريطانية لكن الحارس اختار بداية جديدة في ايطاليا، حيث سيصبح أول حارس انكليزي في الدوري الايطالي منذ انطلاقه في 1929. وحقق تورينو فوزا ساحقا على بولونيا 5-1 يوم الأحد بالدوري ويحتل المركز السابع حاليا بثلاث نقاط من مباراتين.

نابولي الإيطالي يتعاقد مع الكرواتي روج

روما – د ب أ: أعلن نادي نابولي الإيطالي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الكرواتي ماركو روج من دينامو زغرب. وأكد اوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، في مجموعة من التغريدات عبر «تويتر»، اتمام صفقة ضم روج ليصبح سادس صفقة للفريق في فترة الحالية. وأشاد دي لاورنتيس بتنوع مهارات وقدرات روج، مؤكدا أنها أحد الأسباب التي دفعت فريقه للتعاقد معه. وأوضح: «بعد اجتيازه الكشف الطبي يمكننا التأكيد على تعاقدنا مع لاعب آخر رائع في نابولي». وشارك روج (21 عاما) في أربع مباريات مع منتخب كرواتيا، وكان أحد لاعبي الفريق الذي وصل إلى دور الستة عشر في يورو 2016.

ريمي مهاجم تشلسي ينتقل إلى بالاس على سبيل الإعارة

لندن – رويترز: انضم لوك ريمي مهاجم تشلسي إلى كريستال بالاس منافسه في الدوري الانكليزي على سبيل الاعارة لموسم واحد.

ولم يلعب المهاجم البالغ 29 عاما، الذي انضم إلى تشلسي من كوينز بارك رينجرز في 2014، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي هذا الموسم وخرج من الحسابات عقب انضمام ميشي باتشواي. وأصبح المهاجم الفرنسي، الذي سجل هدفا واحدا في 13 مباراة في الدوري مع تشلسي الموسم الماضي، خامس لاعب يضمه بالاس في فترة الانتقالات الحالية. وقال ريمي: «إنها فرصة جيدة جدا لي. كان من المهم معرفة آلان باردو لأنه مدرب جيد وأنا سعيد بوجودي هنا». وسيحل بالاس الباحث عن أول فوز في الدوري هذا الموسم ضيفا على ميدلزبره باستاد «ريفرسايد» في العاشر من سبتمبر/ أيلول.