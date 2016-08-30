﻿برشلونة يضم المهاجم الكاسير… ويعير منير الى فالنسيا

برشلونة – د ب أ: أنهى برشلونة صفقة ضم المهاجم باكو الكاسير بنجاح مقابل 30 مليون يورو، بعدما توصل لاتفاق نهائي في هذا الشأن مع ناديه القديم فالنسيا.

وقال النادي الكتالوني في بيان: «الكاسير صفقة برشلونة الجديدة، الذي أتم اليوم 23 عاما، ولاعب فالنسيا الحالي، وقع على عقد لخمسة مواسم، برشلونة سيدفع 30 مليون يورو لفالنسيا». وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة 100 مليون يورو. وأضاف برشلونة أن الكاسير سيتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور رسميا عقب مشاركته مع المنتخب الأسباني في المباريات الدولية المقبلة. ومن المنتظر أن يواجه الكاسير صعوبات كبيرة لاثبات أحقيته في المشاركة، بعد انضمامه لحامل لقبي الدوري وكأس أسبانيا، الذي يضم في خطه الهجومي لاعبين من العيار الثقيل مثل الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، بالإضافة إلى تألق التركي أردا توران في المباريات الأخيرة. وفي ظل غياب نيمار عن الفريق بعد مشاركته مع المنتخب البرازيلي في دورة الألعاب الأولمبية «ريو 2016»، قام لويس انريكي، مدرب برشلونة، بوضع اللاعب التركي في مركز متقدم في الخط الهجومي، ما سمح له بالتألق بشكل أكبر وإظهار جميع مهاراته الفنية.

وتزامنا مع اتمام صفقة الكاسير، توصل برشلونة لاتفاق مع فالنسيا لحصول الأخير على خدمات المهاجم منير الحدادي على سبيل الإعارة، مع وجود بند في العقد يسمح له بشرائه نهائيا مقابل 12 مليون يورو. وقال الكاسير أنه يشعر بالسعادة ببدء مرحلة احترافية جديدة في برشلونة، مؤكدا أنه سيعمل بشكل جدي واحترافي. وأضاف: «آمل في أن يحالفني الحظ، أرغب في بذل كل ما لدي لتحقيق شيء جميل مع برشلونة». وخاض الكاسير 146 مباراة خلال فترة وجوده بين صفوف فالنسيا والموسم الذي قضاه مع خيتافي. ولعب الكاسير في الموسم الماضي 46 لقاء، وسجل 15 هدفا، كما لعب 13 مباراة مع المنتخب الأسباني وأحرز سبعة أهداف. ويعتبر المهاجم الأسباني سادس الصفقات الجديدة لبرشلونة هذا الموسم بعد انضمام الأسباني دينيس سواريز، والفرنسيان صامويل أومتيتي ولوكاس ديني والبرتغالي اندريه غوميش والحارس الهولندي جاسبر سيليسين.