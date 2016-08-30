﻿ألمانيا تودع شفاينشتايغر وتستعد للمونديال بالوجوه الجديدة

برلين – د ب أ: استدعى يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني عددا من الوجوه الجديدة إلى فريقه استعدادا للمباراة الودية اليوم أمام نظيره الفنلندي، فيما ستشهد المباراة المشاركة الدولية الأخيرة لقائد المنتخب باستيان شفاينشتايغر.

ويسعى المانشافت بقيادة لوف إلى استعداد جيد لبداية مسيرته في تصفيات المونديال بعد عامين على فوز الفريق باللقب العالمي الرابع في تاريخه. ويستهل المانشافت مسيرته في التصفيات الأحد المقبل بمواجهة صعبة ومثيرة أمام مضيفه النرويجي. ويأمل لاعب الوسط شفاينشتايغر، الذي تألق في صفوف المانشافت على مدار سنوات طويلة، في ختام جيد لمسيرته الدولية التي شهدت 120 مباراة دولية. وقال شفاينشتايغر (32 عاما)، الذي حمل شارة قيادة المانشافت بعد اعتزال مواطنه فيليب لام اللعب الدولي في 2014: «ستكون أمسية خاصة لي». وأعرب لوف عن تقديره الكبير لدور شفاينشتايغر مع الفريق منذ بدأ مشاركاته مع المانشافت قبل 12 عاما، وبالتحديد أمام المنتخب المجري في 2004. وقال لوف: «باعتزال باستيان، سنفتقد قائدا وعمودا أساسيا في فريقنا… سيترك فجوة بالفريق». ولم يعلن لوف بعد هوية اللاعب الذي سيخلف شفاينشتايغر في قيادة الفريق حيث أكد أنه لن يكشف عن هويته إلا بعد مباراة فنلندا الودية. ورغم هذا، يبدو الحارس مانويل نوير ولاعبو الوسط سامي خضيرة وتوني كروس ومسعود أوزيل والمهاجم توماس مولر أكثر المرشحين لخلافته، نظرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكونها حيث خاض كل منهم أكثر من 60 مباراة دولية. وكان من المفترض أن تشهد مباراة اليوم أيضا لحظة الوداع للمهاجم المخضرم لوكاس بودولسكي، لكن الإصابة حرمته من خوض هذه المباراة لتتأجل إلى مباراة أخرى في وقت لاحق. ومع اعتزال الكبار اللعب الدولي، يواجه لوف تحديا يتعلق بضخ دماء جديدة إلى الفريق الذي تغلب على المنتخب الأرجنتيني 1/صفر في نهائي مونديال 2014 ولكنه سقط أمام نظيره الفرنسي في المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016). واستدعى لوف الشابين ماكس ماير (شالكه) وجوليان برانت (ليفركوزن) ونيكلاس سول (هوفنهايم) إلى الفريق، علما أن اللاعبين الثلاثة شاركوا مع المنتخب الأولمبي في الفوز بالميدالية الفضية لمسابقة كرة القدم بأولمبياد 2016 في ريو بعد الهزيمة في النهائي أمام المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح. وهذا هو الانضمام الأول للاعب سول إلى المنتخب الألماني الأول. وقال لوف: «لعب ماكس ماير وجوليان برانت للمنتخب من قبل، ونريد التعرف على نيكلاس سول بشكل أفضل… هؤلاء اللاعبون الثلاثة نالوا فرصة الاستدعاء للفريق بفضل عروضهم المتميزة». وأضاف: «أعتقد أنهم يعتبرون هذا الاستدعاء حافزا على مواصلة العروض الجيدة. نأمل في أن يواصلون تطوير مستواهم لما يمتلكونه من إمكانيات هائلة… الباب مفتوح أمام اللاعبين للانضمام إلى المنتخب. أثق بأن المزيد من اللاعبين سيحصلون على الفرصة في الشهور القليلة المقبلة». وبعد المواجهة مع فنلندا، يحل المنتخب الألماني ضيفا على نظيره النرويجي في العاصمة أوسلو الأحد المقبل في بداية تصفيات المونديال الروسي، ضمن المجموعة الثالثة والتي تشهد مواجهتين أخريين في الجولة الأولى حيث يلتقي المنتخب التشيكي مع سان مارينو وأيرلندا الشمالية مع أذربيجان. وقال لوف: «هدفنا هو بناء فريق يستطيع الفوز بكأس العالم في روسيا… لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة حيث يمثلون إطارا وهيكلا للفريق ويتحملون المسؤولية… لكننا في الوقت ذاته، نريد منح الفرصة للاعبين الشبان من أجل إثبات وجودهم».