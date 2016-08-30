﻿بطل أوروبا يتربص بجبل طارق وإيطاليا تصطدم بفرنسا واسبانيا تتحدى بلجيكا

برلين – د ب أ: يستأنف قطار المباريات الدولية مسيرته اليوم بعد توقف أكثر من شهر ونصف الشهر منذ فوز المنتخب البرتغالي بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016). وتسعى المنتخبات الأوروبية إلى استعداد جيد من خلال هذه الجولة للمباريات الودية قبل بدء مسيرتها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي تنطلق الأسبوع المقبل. كما ستكون هذه الجولة من المباريات الودية بمثابة نقطة البداية لعدد من المدربين الجدد مع المنتخبات الأوروبية.

ويخوض المنتخب البرتغالي غدا الخميس مباراته الودية الأولى منذ فوز الفريق باللقب الأوروبي حيث يستضيف جبل طارق، فيما يستضيف المنتخب الألماني حامل اللقب العالمي نظيره الفنلندي اليوم. كما يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الأسباني غدا وتلعب إيطاليا مع فرنسا غدا أيضا.

وبعد أقل من شهرين على فوزه باللقب الأوروبي، الذي أصبح اللقب الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولات الكبيرة، يستضيف المنتخب البرتغالي جبل طارق في بورتو، لكنه سيفتقد في هذه المباراة لجهود نجمه الكبير وقائده كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، الذي لم يتعاف حتى الآن من الإصابة في نهائي «يورو 2016» الذي تغلب فيه المنتخب البرتغالي على نظيره الفرنسي. كما يفتقد جهود فيرينيا وريكاردو كارفاليو، فيما استدعى المدرب فيرناندو سانتوس جواو كانسيلو ولويس نيتو وبرناردو سيلفا وأندري سيلفا للفريق. ويعتقد سانتوس أن الفرق التي سيلتقيها المنتخب البرتغالي في الفترة المقبلة سيكون لديها «حافز إضافي» في مواجهة بطل أوروبا. وفيما يواجه المنتخب البرتغالي اختبارا سهلا في مباراته الودية أمام جبل طارق، يخوض المنتخب الأسباني مباراة صعبة أمام نظيره البلجيكي المصنف الثاني عالميا. وكان مقررا أن يلتقي الفريقان في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، لكن المباراة تأجلت بسبب الأجواء العصيبة وحالة الفزع التي أعقبت الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر. ولم يستدع جولين لوبيتيغي المدرب الجديد للمنتخب الأسباني الحارس المخضرم إيكر كاسياس لهذه المباراة، حيث يضع لوبيتيغي ثقته في الحارس ديفيد دي خيا. ويتصدر كاسياس قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 167 مباراة حتى الآن، كما قاد الفريق للفوز بألقاب كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2008 و2012). وقال لوبيتيغي: «إيكر (كاسياس) نموذج وأيقونة. ولكننا قررنا في هذه المناسبة أن يكون دي خيا هو الخيار الأول لنا، لكن أبواب المنتخب لم تغلق أمام كاسياس». كذلك لم يستدع لوبيتيغي بعض الذين حققوا نجاحا مع الفريق في السنوات الماضية، ومنهم سيسك فابريغاس وبدرو رودريغز، فيما استدعى المهاجمين الثلاثة دييغو كوستا وخوان ماتا وباكو ألكاسير الذين تغاضى فيسنتي دل بوسكي المدرب السابق عن استدعائهم خلال «يورو 2016».

ويستهل المدرب جانبييرو فينتورا مسيرته مع المنتخب الإيطالي بمواجهة صعبة وقوية أمام المنتخب الفرنسي في مدينة باري الإيطالية. وزار فينتورا (68 عاما)، الذي بدأ مسيرته التدريبية عام 1976، الأندية الإيطالية الكبيرة في الأسابيع الماضية حيث يسعى إلى بناء فريق يعتمد على مجموعة من العناصر الشابة، بعدما تولى المسؤولية خلف مواطنه أنطونيو كونتي. وقال فينتورا: «لا يمكننا الآن الاعتماد على العديد من الإيطاليين الذين يأتون من دوري اعتاد أن يقدم لنا أكثر كثيرا من هذا… ولهذا، علينا التحلي بالصبر وانتظار هؤلاء الذين يبزغون». وأضاف: «هناك الكثير من اللاعبين الشبان يشقون طريقهم، ونحتاج إلى منحهم الوقت لإيجاد طريق إلى بلوغ المستوى الدولي والأكثر من هذا أن ندعهم يعبرون عن أنفسهم». واستدعى فينتورا الحارس الناشئ جانلويجي دوناروما (17 عاما) من ميلان والذي قد يصبح أصغر لاعب يرتدي قميص الآزوري على مدار تاريخه. كما يضم الآزوري وجوها جديدة أخرى تتمثل في المدافع أليسيو رومانيولي (21 عاما) زميل دوناروما في ميلان وأندريا بيلوتي (22 عاما) مهاجم تورينو والذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريقه مطع هذا الأسبوع، وليوناردو بافوليتي (27 عاما) مهاجم جنوى والذي سجل هدفين لفريقه مطلع هذا الأسبوع أيضا.