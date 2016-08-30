﻿فواخرجي ترفض دخول المغرب بغير جوازها السوري

الرباط – «القدس العربي»: رفضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي دخول المغرب للمشاركة في مهرجان «تاونات الدولي» لتبادل الثقافات، الذي يقام نهاية العام الجاري، بغير جوازها السوري في وقت تفرض الحكومة المغربية تأشيرات على السوريين والعراقيين مع التشديد على حاملي الجواز السوري والعراقي من الدخول إلى المغرب إلا بأوامر عليا، لتفادي التهديدات المتوالية من قبل تنظيم «الدولة» .

وتحتفي إدارة المهرجان، سنوياً بوجوه نسائية عربية شهيرة، لذا قررت اختيار تكريم النجمة سلاف فواخرجي لتمثيل دولة سوريا، هذا العام باعتبارها ضيف شرف حيث تم توجيه دعوة خاصة لها عبر زوجها الممثل والمخرج وائل رمضان.

وأبلغ وائل رمضان، إدارة المهرجان، أن زوجته لا تملك أي جواز سفر إلى جانب جوازها السوري، وأنه لا يمكنها دخول المغرب بغيره.

واحتفى مهرجان «تاونات الدولي» في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي كانت ضيفة شرف الدورة بتتويجها كـ «عروس المهرجان»، إلى جانب المحتفى بهن الفنانة ديما بياعة من سوريا وفاطمة خير من المغرب.