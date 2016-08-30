﻿القبض على الشقيقة الكبرى لماريا كاري بتهمة «الدعارة»

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على أليسون كاري، الشقيقة الكبرى لنجمة البوب الامريكية ماريا كاري، بتهمة «الدعارة».

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأنه تم إلقاء القبض على أليسون /55 عاماً/ يوم الجمعة الماضي، في بلدة ساوجيرتيز في نيويورك، بعد أن طلبت مالاً من ضابط سري يعمل في الشرطة المحلية (انتحل صفة زبون) مقابل حصوله على خدمات جنسية منها في أحد فنادق البلدة.

ونقل الموقع الالكتروني عن جوزيف سيناجرا، قائد شرطة ساوجيرتيز، قوله إن أليسون أخبرت الشرطة لدى إلقاء القبض عليها، إنها تربطها صلة قرابة بماريا /46 عاماً./ من ناحية أخرى، قال الضباط المسؤولون عن إلقاء القبض على أليسون، إن العملية جاءت بعدما رأوا إعلانا لها على الانترنت، تعرض فيه خدماتها الجنسية. فيما ذكر أحد المصادر – والذي لم يكشف عن هويته – أن التواصل منقطع بين ماريا وشقيقتها «منذ سنوات»، وأن «ماريا هي التي تتولى رعاية أسرتها بالكامل وأنا متأكد من أن هذا الأمر مؤلم جداً بالنسبة لها».

وقد تم استدعاء أليسون للمثول أمام محكمة ساوجيرتيز. وتعتقد الشرطة أن أليسون مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (إتش آي في) وتدعو أي شخص كان له علاقة جنسية معها إلى الاتصال بطبيبه على الفور.

وكانت أليسون حاولت في آذار/مارس الماضي، التواصل مع شقيقتها الصغرى الثرية – والمخطوبة حالياً للملياردير الاسترالي الشهير جيمس باكر – عبر مقطع فيديو نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الشعبية، تتوسل فيه ألا «تتركها كذلك».