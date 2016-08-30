﻿منظمة الصحة العالمية: لجنة طارئة تجتمع غداً لمواجهة «زيكا»

■ جنيف ـ رويترز: قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن لجنتها الطارئة المعنية بفيروس زيكا ستجتمع غداً الخميس لمراجعة تطور انتشاره والعيوب الخلقية العصبية المرتبطة بالفيروس الذي يحمله البعوض.

وتجتمع لجنة الخبراء المستقلين برئاسة ديفيد هايمان كل ثلاثة أشهر لتقييم التقدم في مكافحة المرض والتشوهات المرتبطة به ومنها صغر حجم الرأس الذي يعوق النمو الطبيعي للأطفال. وكان آخر اجتماع للجنة عقد يوم 14 حزيران/يونيو.

ورصد فيروس زيكا في البرازيل العام الماضي وانتشر منذ ذلك الحين في الأمريكتين. وأكدت سنغافورة الاثنين 15 حالة إصابة جديدة انتقلت العدوى لها محلياً ليصل عدد الحالات هناك إلى 56 حالة بينما تكثف السلطات الجهود لاحتواء انتشار الفيروس.