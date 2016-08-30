﻿خبراء: لا بد من الشك في كل معلومة صحية تقرأها على الإنترنت

■ برلين ـ د ب أ: عند البحث حول معلومات عن الأمراض عبر الانترنت يجب أن تحرص على التأكد من مصدر المعلومة. تقول الجمعية الألمانية لعلاج السرطان إن الكثير من المحتوى الصحي الموجود على الانترنت مشكوك فيه وغير جدير بالثقة.

وللتأكد من سلامة المصدر يجب الانتباه لأشياء عدة: هل الشركة أو الموقع ذو مكانة في هذا المجال بالتحديد؟ هل هناك مصادر خارجية تصدق على مجال تخصصهم؟

ثم ألق نظرة على قسم الاتصال وإدارة الأسماء بالموقع: هل أسماء المؤلفين مدرجة؟ هل هناك مؤلف مؤهل للكتابة في هذا الموضوع؟ هل هناك وثائق أخرى منشورة لدعم مزاعم المؤلف؟

وهناك طريقة أخرى للتأكد من دقة ومصداقية موقع ما وهي البحث عن ختم «مؤسسة الصحة على الانترنت». و«مؤسسة الصحة على الانترنت» هي مبادرة دشنتها الأمم المتحدة في عام 1995 و«تروج لنشر معلومات مفيدة وموثوقة عن عبر الانترنت واستخدامها الملائم والكفء». والختم هو مؤشر جيد على جودة المعلومات الصحية. ومع ذلك تظل فكرة جيدة الاحتفاظ بدرجة معقولة من التشكك عندما يتعلق الأمر بقراءة محتوى صحي على الانترنت. وبحسب الخبراء، يجب أن يتم مناقشة المعلومات التي تقرأ على الانترنت مع طبيب مدرب ولديه القدرة على تقييم المعلومات بشكل صحيح ودرجة صلتها بالمرضى.