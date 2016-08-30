﻿القضاء الفرنسي يستدعي رؤساء بلديات المدن التي لا تزال تحظر «البوركيني»

■ نيس (فرنسا) ـ أ ف ب: أفاد مصدر قضائي فرنسي ان رؤساء بلديات اربع مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (بوركيني) على شواطئها، بعدما اعتبر قانونياً، يمثلون أمام القضاء أمس واليوم.

ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدينة نيس، وروكبرون- كاب – مارتان، ومينتون وفريجوس (جنوب شرق) لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، بحسب ما أعلن محامي هذه الجمعية مي سيفين غيز غيز. وأوضح المحامي أن الجلسة خصصت أمس الثلاثاء لفريجوس واليوم للمدن الثلاث الأخرى.

وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيراً حظر الدخول الى المسابح العامة «لكل شخص لا يرتدي لباساً يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين». والمقصود بهذا التحديد لباس البحر البوركيني الذي يغطي كامل الجسد من الشعر الى القدمين. وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلاً كبيرين حول الاسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم. والجمعة، رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية ادارية فرنسية، قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا منع البوركيني واعتبره «مهدداً للحريات التي تضمنها القوانين».

واكد المجلس أنه «في غياب مثل هذه المخاطر (على النظام العام) فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية وخصوصاً اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو الماضي (86 قتيلاً) لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونيا». لكن رغم القرار، أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر البوركيني ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم يلغ قرارها رسمياً من قبل المحاكم الإدارية.