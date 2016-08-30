مسؤول: أمريكا استهدفت العدناني القيادي بـ “الدولة الإسلامية” في ضربة بسوريا





واشنطن- رويترز- قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية الثلاثاء استهدفت أبو محمد العدناني القيادي بتنظيم “الدولة الإسلامية”. جاء ذلك بعدما أعلن التنظيم مقتل العدناني.

وقال المسؤول الأمريكي إن الضربة الجوية استهدفت مركبة في بلدة الباب السورية، لكنه امتنع عن قول ما إذا كان العدناني قد قتل.

وكان العدناني المسؤول عن الهجمات في الخارج كونه رئيس العمليات الخارجية بالتنظيم. واكتسبت العمليات في الخارج أهمية مطردة لـ “الدولة الإسلامية” بعد الخسائر العسكرية التي منيت بها وأدت إلى تقليص مناطق سيطرتها في العراق وسوريا.