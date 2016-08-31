حركة طالبان تبثّ شريط فيديو لأسير كندي وزوجته الأميركية للضغط على الحكومة الأفغانية

كابول- أ ف ب- ظهر رجل كندي وزوجته الأميركية، محتجزان منذ أربع سنوات لدى حركة “طالبان”، في شريط فيديو تم بثّه الثلاثاء، طلبا فيه من حكومتي بلديهما الضغط على أفغانستان من أجل وقف إعدام عناصر في حركة “طالبان”.

والكندي جوشوا بويل وزوجته الأميركية كايتلان كولمان، اللذان أنجبا طفلين أثناء احتجازها، تم خطفهما في أفغانستان عام 2012 عندما كانا مسافرين.

وفي شريط فيديو مدته دقيقة و31 ثانية نشره موقع “سايت” الأميركي، الذي يتابع مواقع التنظيمات الجهادية، يشرح الزوجان أن خاطفيهما شعروا “بالرعب” و”الخوف” بسبب إقدام الحكومة الأفغانية على إعدام عناصر آخرين في حركة “طالبان”.

في أوائل أيار/مايو، تم تنفيذ حكم الإعدام بستة من حركة “طالبان”، في أول موجة أحكام إعدام يوافق عليها الرئيس أشرف غني منذ توليه السلطة عام 2014.

ووعد غني الشهر الماضي برد عسكري أقوى على حركة “طالبان”، متعهداً بتشديد العقوبات بموجب القانون، بما يشمل إعدام متمردين صدرت بحقهم أحكام، وذلك رداً على هجوم لـ “طالبان” استهدف مكتباً للخدمات الأمنية في وسط كابول أوقع 64 قتيلاً، واعتبر الأكثر دموية في العاصمة الأفغانية منذ عام 2001.

ولم يتضح متى تم تصوير الفيديو، لكن يأتي بثّه في وقت تسري شائعات حول تنفيذ حكم الإعدام بأنس حقاني، نجل مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن هجمات كثيرة ضد القوات الأجنبية والمحلية في أفغانستان.

وتم القبض على أنس حقاني عام 2014. ورفضت الحكومة الأفغانية التعليق على الشائعات حول تنفيذ حكم الإعدام به.

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن السلطات الأميركية أخذت علماً بشريط الفيديو وتدرس مدى “صحته”.

وأضاف للصحافيين “لا نزال بالطبع نشعر بالقلق حيال (…) كايتلان وعائلتها، ونواصل طلب الإفراج عنهم فوراً لأسباب إنسانية”.

وأوضح أن واشنطن حضّت حكومتي أفغانستان وباكستان على ضرورة ضمان أن يتمكن المواطنون الأميركيين الأسرى من العودة إلى ديارهم بأمان.