العثور على جثث تسعة أشخاص داخل دار للمسنين في اليابان اثر اعصار

طوكيو- أ ف ب- أعلنت الشرطة اليابانية الاربعاء العثور على جثث تسعة اشخاص في دار للمسنين في منطقة شمال شرق اليابان غمرتها المياه بعد يوم من اعصار ضربها.

وقال المسؤول في شرطة ايواته، شوكو ساكاموتو، لوكالة فرانس برس “نحاول تحديد هوية” القتلى، موضحا انهم كانوا موجودين داخل مبنى مخصص لكبار السن في منطقة ايوايزومي.

وافاد التلفزيون الحكومي “ان اتش كيه” أن الشرطة عثرت على الجثة خلال توججها إلى المكان من أجل مساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الفيضانات الناجمة عن الاعصار.

وضرب اعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة الثلاثاء منطقة شمال شرق اليابان التي شهدت تسونامي في اذار/ مارس 2011.