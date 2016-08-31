إجلاء المئات بسبب حريق غابات إلى الشرق من لوس أنجليس

لوس أنجليس- رويترز- قال مسؤولو إطفاء بولاية كاليفورنيا إن حريق غابات سريع النمو دفع السلطات لإجلاء نحو 700 شخص يوم الثلاثاء من متنزه للمنازل المتنقلة ومنطقة سكنية قريبة في مقاطعة ريفرسايد بجنوب كاليفورنيا.

واندلع الحريق بعد فترة وجيزة من الساعة 1230 ظهرا بالتوقيت المحلي وأتى على نحو 400 فدان من النباتات الجافة في غضون ثلاث ساعات مع انتشار اللهب في الوديان وسفوح التلال في منطقة تشيري فالي على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الشرق من لوس أنجليس.

ولم ترد تقارير عن خسائر في الممتلكات أو إصابات بشرية. لكن ليز براون المتحدثة باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا قالت إن مسؤولين أصدروا أوامر إخلاء إلزامي لمتنزه المنازل المتنقلة هايلاند سبرينجز فيليدج ومساكن في بينش بانينج إلى الشمال الشرقي.

وقالت إن المتنزه يضم نحو 200 منزل لكن أغلب من تم إجلاؤهم الذين قدر عددهم بنحو 700 كانوا من بانينج.

وأضافت أن أكثر من 320 من أفراد الإطفاء كلفوا في البداية بمكافحة الحريق لكن من المتوقع وصول مزيد من التعزيزات. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.