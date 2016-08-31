مقاتلات التحالف العربي تجدد غاراتها على موقع عسكري يسيطر عليه الحوثيون شمالي صنعاء

صنعاء- د ب أ- جددت مقاتلات التحالف العربي الأربعاء غاراتها الجوية على موقع عسكري يسيطر عليه الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن المقاتلات جددت غاراتها على مقر الكلية الحربية الواقعة في قبضة الحوثيين وقوات صالح في منطقة الروضة.

وبحسب المصادر، شنت مقاتلات التحالف العربي، نحو 15 غارة جوية على الكلية الحربية منذ الثلاثاء، كما استهدفت غارات أخرى منازل قيادات حوثية في المنطقة نفسها.