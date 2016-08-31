إسرائيل تغلق محطة إذاعية فلسطينية في الضفة الغربية وتعتقل خمسة إعلاميين

القدس المحتلة- الأناضول- أغلقت إسرائيل، صباح الأربعاء، محطة إذاعية واعتقل خمسة إعلاميين، في مدينة دورا، محافظة الخليل بزعم التحريض، بحسب بيان لجيش حتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن “قوة من الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع جهاز الأمن العام “الشاباك”، قامت بإغلاق محطة السنابل الإذاعية في مدينة دورا”.

وأضاف”أن الإغلاق جاء على خلفية التحريض والتأييد للعمليات ضد أهداف إسرائيلية”.

وأشار البيان أن الجيش “صادر معدات البث الخاصة للمحطة الإذاعية كما اعتقل خمسة من أعلاميي المحطة”.

من جانبه قال مصدر مطلع للأناضول، فضل عدم الكشف عن إسمه لأسباب أمنية، إن “الجيش الإسرائيلي أغلق راديو السنابل لمدة ثلاثة شهور واعتقل مدير عام إذاعة السنابل احمد سميح الدراويش وآخرين”.

واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان في تصريح وصل الأناضول نسخة منه أن عملية الإغلاق بمثابة “قرصنه ضد الإعلام الفلسطيني”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال الشهور الماضية.