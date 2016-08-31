دونالد ترامب يزور المكسيك الأربعاء للقاء الرئيس انريكي بينيا نييتو

واشنطن- أ ف ب- يتوجه المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الاربعاء إلى المكسيك لإجراء محادثات مع الرئيس انريكي بينيا نييتو، كما اعلن كل منهما على حسابه على تويتر الثلاثاء.

وكتب ترامب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء “قبلت دعوة الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو وانتظر بفارغ الصبر لقاءه غدا”.

واكدت الرئاسة المكسيكية على حسابها الرسمي على تويتر القلاء. وقالت إن دونالد ترامب قبل هذه الدعوة وسيعقد غدا (الاربعاء) اجتماعا خاصا مع الرئيس″.

وتشكل هذه الزيارة الخاطفة مفاجأة بينما جعل ترامب من مسألة الهجرة السرية محور حملته منذ بدئها في حزيران/ يونيو 2015.

وقد وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك التي اتهمها اولا بارسال اسوأ مواطنيها الى الولايات المتحدة.