الشرطة الماليزية تحبط هجمات إرهابية خطط لها تنظيم الدولة

كوالالمبور- د ب أ- أحبطت شرطة مكافحة الإرهاب الماليزية هجمات خطط لها مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قبيل احتفال البلاد بيوم الاستقلال الأربعاء وألقت القبض على مشتبه بهم، بحسب ما ذكره قائد الشرطة الماليزية.

وتم إلقاء القبض على المشتبه بهم وتتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاما بين يومي السبت والاثنين في ولايتي سيلانجور وباهانج، حسبما أفاد المفتش العام خالد أبو بكر في بيان له اليوم.

وأضاف أن المشتبه بهم كانوا يخططون لشن هجمات بقنابل على مركز ترفيهي في كوالالمبور ومعبد هندوسي شهير في ضواحي العاصمة وعدة مراكز للشرطة الثلاثاء.

وتابع أن “جميع المشتبه بهم خططوا للذهاب إلى سورية بعد الهجمات من أجل الانضمام إلى رفاقهم”، مضيفا أن جميع المشتبه بهم يخضعون للتحقيق.