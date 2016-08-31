إيران تطلب من تركيا وقف عملياتها العسكرية في سوريا لتجنب مزيد من تعقيد الوضع في المنطقة

طهران- أ ف ب- طلبت ايران من تركيا التي تقوم بحملة في شمال سوريا ان توقف “بسرعة” عملياتها لتجنب مزيد من تعقيد الوضع في المنطقة، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي الاربعاء إن “استمرار الوجود العسكري لتركيا في سوريا يزيد من تعقيد الوضع″.

واكد أن المواجهات في شمال سوريا “تؤدي الى مقتل ابرياء ومن الضروري أن يوقف الجيش بسرعة تحركاته العسكرية”.

واضاف قاسمي انه “على كل الدول احترام سيادة سوريا ووحدة اراضيها”، مؤكدا أن “مكافحة الارهاب يجب الا تضعف الحكومة الشرعية” في سوريا.

والهجوم العسكري الذي لم يسبق له مثيل من قبل تركيا في شمال سوريا يستهدف تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الاكراد في وحدات حماية الشعب، حلفاء واشنطن في الحرب ضد الجهاديين.