توقيف المغني الأمريكي كريس بروان بداعي تهديده سيدة بالسلاح

نيويروك- الأناضول- أوقفت شرطة لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة الأمريكية، المغني الشهير كريس بروان، بدعوى تهديده سيدةً بالسلاح.

وقال كريس راميريز، المسؤول في شرطة لوس أنجلوس، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن سيدةً (لم يذكر اسمها) تقدمت ببلاغ لدى الشرطة ادعت فيه بأنها تعرضت للتهديد من قبل “بروان”، مشيرًا إلى توقيف الشرطة المغني.

وفتحت وحدة الشرطة تحقيقًا بحق بروان، بتهمة التهديد بالسلاح، في حين تبنى مارك جيراغوس، المحامي الأمريكي ذو الأصول الأرمينية، الدفاع عن “براون”.

جدير بالذكر أن براون الحائز على جائزة “غرامي ” (وهي إحدى الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية) تعرض لحالات توقيف عدة مرات بقضايا مختلفة، أشهرها في 2009 عندما أوقِفَ لضربه صديقته السابقة “ريانا” المغنية الشهيرة، وبسبب تلك الحادثة لم يستطع “بروان” أخذ تأشيرة دخول إلى أستراليا ودول أخرى في ذلك الوقت.