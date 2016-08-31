جلسة ماراثونية في مجلس الشيوخ البرازيلي يبدو أنها ستحدد مصير روسيف

برازيليا- د ب أ- بدا أن العزل الوشيك لرئيسة البرازيل ديلما روسيف بات مؤكدا مساء الثلاثاء بعد جلسة ماراثونية لمدة 13 ساعة في مجلس الشيوخ قبل إجراء تصويت نهائي.

وأشار نحو 60 عضوا بمجلس الشيوخ إلى أنهم سيصوتون لصالح عزل أول رئيسة في البلاد، حيث يتطلب ذلك 54 صوتا فقط من إجمالي 81 صوتا.

وقال ريكاردو ليواندوسكي، رئيس المحكمة العليا الاتحادية في البرازيل مساء الثلاثاء إن التصويت النهائي سيجري الاربعاء في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش).

وإذا تم التصويت بأغلبية الثلثين، سيتم عزل روسيف كرئيسة ومنعها من تولي أي منصب سياسي لمدة ثمانية أعوام، وهو ما وصفه محامي الدفاع بأنه “عقوبة إعدام سياسي”.

وبدأت الجلسة التي جرت الثلاثاء، والتي تم فيها منح كل عضو بمجلس الشيوخ مدة عشر دقائق لتحديد الأسباب وراء تصويتهم بالموافقة أو الرفض، بعد أن وصلت الدفوع في المحاكمة إلى نهاية مفعمة بالعواطف.

وتحملت روسيف، التي تم وقفها عن عملها كرئيسة للبلاد منذ أيار/ مايو بانتظار اجراءات العزل، 12 ساعة من الاستجواب من أعضاء مجلس الشيوخ أمس الاثنين، حيث وصفت محاكمتها بأنها “انقلاب” له دوافع سياسية من أجل إنهاء 13 عاما من حكم حزب العمال اليساري.

وتواجه روسيف اتهامات بالتورط في مخالفات مالية بما في ذلك التلاعب في حسابات حكومية لإخفاء أزمة الميزانية خلال حملة إعادة انتخابها عام 2014.

واستمع المجلس، المؤلف من 81 مقعدا، برئاسة رئيس المحكمة الوطنية العليا، لأدلة الإثبات في القضية منذ الخميس الماضي، حتى الوصول إلى الاستماع لشهادة روسيف.

وإذا تم التصويت لصالح اتهام روسيف بالتقصير وعزلها من الرئاسة، فإن الرئيس المؤقت ميشال تامر سيظل يتولى المنصب حتى نهاية الفترة التي كانت مقررة لروسيف عام 2018 .

ويعتزم تامر التوسع في الخصخصة وتقليل الإنفاق الحكومي لإخراج البرازيل من أسوأ ركود تعانيه في تاريخها.

ونفت ديلما روسيف في كلمتها أمس الاول جميع التهم الموجهة إليها في إطار إجراءات عزلها محذرة في الوقت ذاته من تعرض الديمقراطية في البلاد للخطر.

وقالت روسيف (68 عاما) خلال الكلمة التي ألقتها يوم الاثنين الماضي في مجلس الشيوخ دفاعا عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها: “نحن أمام انقلاب”.

وتابعت روسيف في معرض دحض الاتهامات الموجهة إليها بالتلاعب في أرقام الموازنة العامة لتجميل العجز في الموازنة والتصريح بخطوط ائتمان دون موافقة الكونجرس، قائلة “لم أرتكب جريمة تخالف مسؤوليتي”.

ورفضت روسيف الاتهامات واتهمت المعارضين لها بتدبير مؤامرة للإطاحة بها.

وقالت “لم ارتكب الجرائم التي اتهمت ظلما وتعسفا بها.. الاتهامات الموجهة إلي هي مجرد ذرائع.”

وفي كلمة استمرت 45 دقيقة ركزت خلالها على تاريخها الشخصي والسياسي، شنت روسيف وهي عضو سابق في الجماعات المسلحة اليسارية هجوما ضد مصالح “المحافظين المتطرفين” العازمين على إقالة أول رئيسة للبرازيل من السلطة.

واستطردت “لقد فعلوا كل ما بوسعهم لزعزعة استقراري أنا وحكومتي”.

وأكدت روسيف سمعتها كرئيسة صادقة وسط فضائح فساد طالت الكثير من المؤسسة السياسية البرازيلية.

وأضافت “الجميع يعلم أنني لم أكون ثروة لنفسي من خلال ممارسة الواجبات العامة.. لقد عملت دائما بأمانة مطلقة”.

وتحدت دعوات الاستقالة قبل التصويت على إقالتها، وقالت إنه إذا كانت نتيجة التصويت لصالحها فإنها ستدعو إلى انتخابات جديدة.

وفي رسالتها الأخيرة، حثت روسيف أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت ضد العزل ، وبدلا من ذلك “التصويت لصالح الديمقراطية”.