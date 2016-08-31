خطاب التنصيب لماريانو راخوي أمام مجلس الشعب الإسباني دون تطلّعات الأحزاب السياسية

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: ألقى ماريانو راخوي، زعيم “الحزب الشعبي”، كلمته أمام مجلس الشعب الإسباني لطلب تنصيبه كرئيس للحكومة الإسبانية المقبلة.

واستمرت كلمة الزعيم اليميني زهاء ساعة وعشرين دقيقة، حيث تناول فيها الأسباب والدواعي التي جعلته يتحمّل المسؤولية بعد تكليفه من طرف العاهل الإسباني.

وذكر ماريانو راخوي ثلاثة أسباب أساسية تجعله يعيد المحاولة في حالة فشله، أولها أن تشكيل الحكومة بات مطلباً ملحّاً وعاجلاً داخلياً وخارجياً.

أما السبب الثاني فيتمثّل في كون الشعب الإسباني منح المرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي لـ “الحزب الشعبي”، بل إنه التنظيم الحزبي الوحيد الذي حقّق أكثر نسبة نمو في عدد الأصوات والمقاعد.

ويكمن السبب الثالث في عدم وجود بديل قابل للتطبيق، والذي بإمكانه تحمّل المسؤولية من بعد تجربته الحكومية.

وطيلة نصف ساعة خصصها راخوي في كلمته حول أحقيته بالتنصيب وقيادة الحكومة الإسبانية من جديد، ومركّزاً بشتى الأساليب حول انتفاء وجود بديل في اللحظة الراهنة.

كما أكد زعيم“الحزب الشعبي” على منجزات حكومته المنتهية ولايتها، والتي لا زالت تتحمل المسؤولية عن طريق تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

واعتمد ماريانو راخوي استراتيجية التخويف في حالة لم يتم تنصيب حكومة جديدة، وعواقب ذلك على السوق الإسبانية وشركائها الأوروبيين، محذراً من صعود قوى راديكالية، وصفها بكونها لا تتوفر على أية تجربة.

وحسب المتتبعين، يأتي نهج راخوي لهذا الأسلوب بعد التأكد من تأثيره الفعال وتبويئه المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة، وزيادة ملحوظة في الأصوات بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى.

واستعمل ماريانو نقطة شديدة الحساسية والمتمثلة في الوحدة الإسبانية، محذراً من مطامع الانفصاليين، وبأن إسبانيا مع البديل الآخر يمكنها أن تعاني من خطر التقسيم.

ووفق المحللين فقد خلت كلمة المرشح للتنصيب من أية إشارات للأخطاء التي قامت بها حكومته المنتهية ولايتها، بل راح يقدم أرقاماً تؤكد على نجاحاتها في ميدان التشغيل ونسبة النمو الاقتصادي، لكنه تناسى بالمقابل الاقتطاعات في المجال الاجتماعي والصحي والتعليمي والزيادة في الضرائب خاصة على الفئات الوسطى.

كما وجهت للزعيم اليميني سهام النقد، بعد تخصيصه دقيقة ونصف فقط من مجمل كلمته حول الفساد المالي، والذي طبع ولايته، وكاد يعصف بها بعد تورط مجموعة من قياديي حزبه.

وباستثناء تصريحات نواب وقياديي “الحزب الشعبي”، التي جاءت داعمة لراخوي، حيث أكدت صوريا ساينث دي سانتا ماريا، نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن خطاب زعيم حزبها ‘‘كان بنّاء، وبأننا لن نتوافق مع دعاة الاستقلال..’’، فقد كانت أول الانتقادات من طرف قياديين في التحالف، حيث عبّر ميغيل غوتيريث عن حزب “ثيودادانوس’’ قائلاً: ‘‘كان خطاب راخوي سطحياً، وبدون أي حماس يذكر، وانتخابياً، هل يريد حقا أن يكون رئيسا؟’’.

وصرّح خوان كارلوس خيراوتا، الناطق باسم الفريق البرتقالي بمجلس الشعب، والموقّع على اتفاق التحالف مع ممثل “الحزب الشعبي”، “من خلال التجربة فإن ماريانو ليس الشخص الذي له مصداقية للحديث ضد الفساد”. وتابع ‘‘لم أستطع أن أفهم كيف أن ماريانو راخوي، الذي يحتاج لستة أصوات، لم يقم بتوجيه نداء للحزب الاشتراكي أو أي حزب آخر يدعوه للتصويت أو الامتناع… أعتقد أنه تنقصه الثقة في ترشيحه وإعادة اختياره’’.

وبالمقابل انتقد أنتونيو إيرناندو، الناطق باسم الفريق النيابي لـ “الحزب الاشتراكي” بمجلس الشعب، خطاب التنصيب لماريانو راخوي، ووسمه بالخطاب “البيروقراطي”، كما وصفه بأنه “مرشح متعب”، وأن “مشروعه السياسي استنفد”، و”ليس لديه أي طموح للمستقبل”.

وتابع أنتونيو إيرناندو‘‘ لم يمنحنا أي سبب لدعم مشروعه. إنه كل شيء ما عدا مرشح لرئاسة الحكومة’’.

ومن جهته قال ألبرتو غارثون، المنسق الفدرالي لليسار الموحد ‘‘يبدو أن راخوي لم يكن متحمساً للحصول على الدعم، ولكن للضغط على الحزب الاشتراكي’’.

وأبدى إينييغو إيريخون، القيادي بحزب ‘‘بوديموس’’، أسفه لمستوى خطاب التنصيب ووصفه بـ “المنوم” و”الوضيع″ و”الابتزازي”.

ووصف أيتور استيبان عن‘‘ الحزب الوطني الباسكي’’ خطاب راخوي بـ ‘‘المفاجئ والآسن’’. وأضاف قائلاً: ‘‘لقد نسي الفرامل، وإذا كانت له بعض الجبهات، فالآن فتح عليه جبهة أخرى’’.

و صرح جوان تاردا، الناطق باسم حزب‘‘إيسكيرا ريبوبليكانا’’، أي اليسار الجمهوري بكاتالونيا، في مجلس النواب “إن اليمين موجود في السلطة بسبب الحزب الاشتراكي، الذي لا يجرؤ على الاعتراف بالحق في تقرير المصير”.

وبالمقابل رفض رافائيل إيرناندو، المتحدث باسم “الحزب الشعبي” في مجلس النواب، الانتقادات التي وجهت لخطاب التنصيب قائلاً ‘‘هذا ليس سيرك، إنه البرلمان، فالواحد لا يأتي هنا للقفز على حبل مشدود، أو للقيام بالخدع، أو أي شيء ترفيهي بالنسبة لأعين البعض’’.

وسيشهد اليوم الأربعاء كلمات لكل الأحزاب الممثلة بالمجلس للتعقيب على خطاب التنصيب، وستأخذ ترتيبها حسب تمثيليّتها على أن لا تتجاوز 40 دقيقة كأبعد تقدير لكل حزب.

ويمكن للمرشح للتنصيب أن يتناول الكلمة للتعقيب ماشاء من الوقت، كما يستفيد زعماء الأحزاب من الرد شرط ألا يتجاوز 10 دقائق، ثم المرور نحو التصويت بشكل فردي وعلانية.