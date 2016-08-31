العراق.. تعزيزات عسكرية لتحرير “هيت والبغدادي” من تنظيم الدولة

العراق- الأناضول- أعلن اللواء قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة، في محافظة الأنبار (غرب العراق)، وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عين الأسد تمهيدًا لتحرير جزيرتي هيت، والبغدادي.

وقال المحمدي للأناضول، إن “قيادة العمليات المشتركة أرسلت تعزيزات عسكرية من الجيش إلى قاعدة عين الأسد (ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية) في ناحية البغدادي، (90 كم غرب الرمادي)، وذلك للمشاركة بعمليات عسكرية لتحرير جزيرتي هيت والبغدادي من تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف المحمدي، أن “عملية تحرير جزيرتي هيت والبغدادي، سوف تنطلق خلال وقت قريب جدًا”، مؤكدًا، أن “عشائر الأنبار سوف يشاركون بعمليات تحرير الجزيرتين إلى جانب القوات الأمنية”.

وخضعت الجزيرتان، على الضفة الثانية من نهر الفرات، (شمال مدينة هيت)، لسيطرة داعش منتصف 2014، بعد انسحاب القوات الأمنية منها دون قتال.

وعلى صعيد العمليات العسكرية اشتبكت قوة من طوارئ شرطة الأنبار، الأربعاء، مع عناصر تنظيم داعش في منطقة البومرعي شمال غرب الرمادي، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، وهروب آخرين، بحسب قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي.

وأضاف المحلاوي للأناضول ان “قوة من الجهد الهندسي بالجيش قامت بتفجير 36 عبوة ناسفة قرب سياج جامعة الأنبار في الرمادي، فيما قامت قوة أخرى بمعالجة 14 عبوة ناسفة في مدينة هيت، ومنطقة 160كيلو غرب الرمادي، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية”.

ومنذ أشهر، تشن القوات العراقية هجمات ضد مسلحي “داعش”، في محافظة الأنبار، التي تمتلك حدودًا مع سوريا والأردن والسعودية، ونجحت تلك القوات في استعادة مناطق شاسعة من المحافظة، بينها مدينة الرمادي مركز المحافظة، وجزيرة الخالدية، والفلوجة كبرى مدن المحافظة، غرب العاصمة العراقية بغداد.

وفي الإقليم الكردي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان وصل الأناضول نسخة منه، مقتل 3 قادة بارزين بتنظيم داعش في قصف لطيران التحالف الدولي على موقع في مدينة الحضر جنوب الموصل مركز محافظة نينوى.

وأضاف البيان، أن “العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية، واستهدفت القادة، أبو علي رشيد، الشهير بـ(عثمان الصفو)، وأبو مريم قرداش مسؤول كتيبة أبو عبد الرحمن البيلاوي، والقائد البارز أبو سليمان”.

وبدأت الحكومة العراقية في مايو/ آيار الماضي، بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها “داعش” منذ يونيو/ حزيران 2014، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم.

وفي 25 أغسطس/ آب 2016، أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، استعادة قواته السيطرة على بلدة القيارة (60 كم) جنوب مدينة الموصل (شمال) من قبضة “داعش”.