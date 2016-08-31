نشطاء: السوريون يموتون يومياً وباسم ياخور يهدي زوجته سيارة باهظة الثمن

دمشق ـ اهدى النجم السوري باسم ياخور، سيارة من طراز “إنفنيتي”، باهظة الثمن، لزوجته الكاتبة رنا الحريري، بمناسبة عيد ميلادها، وظهر الزوجان سعيدان في صور نشرها موقع “دراما نيوز″ مع السيارة الملتفة بشريط أحمر خاص.

وانتقد السوريون انتشار الصورة والهدية “الباهظة” التي أهداها لزوجته، فيما يعاني معظم الناس في سوريا من أوضاع شديدة البؤس بسبب الحرب الدائرة في البلاد. مطالبين الفنان السوري بتقديم المساعدة للأطفال واللاجئين عوضًا عن “التفاخر”، بحسب تعبيرهم، بهدايا باهظة وثمينة.