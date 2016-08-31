يوفنتوس ينهي صفقة فيتسل

روما ـ أعلنت تقارير صحافية إيطالية، عن حسم يوفنتوس صفقة البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي، بشكل نهائي.

وأنهى يوفنتوس، الصفقة، بتوقيع فيتسل، على عقد يمتد 5 سنوات مقابل 4.5 مليون يورو في الموسم، بحسب صحيفة “لا ستامبا” والمملوكة لعائلة أجنيلي المالكة لنادي يوفنتوس.

ولم يتبق سوى خضوع اللاعب للفحص الطبي الخاص بالسيدة العجوز، والمقرر اليوم الأربعاء، عقب وصوله لتورينو، بعد حصوله بالأمس على إذن من الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة زينيت وافقت على إتمام الصفقة مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة لمليوني يورو كمكافآت للاعب، على الرغم من أن عرض اليوفي لم يكن الأفضل، حيث عرض إيفرتون 30 مليون يورو، ولكن رغبة اللاعب هي التي حسمت الصفقة في النهاية.