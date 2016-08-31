مالاجا يستهدف نجم ريال مدريد

مدريد ـ أبدى فريق مالاجا الإسباني، رغبته في استعادة لاعب الفريق السابق إيسكو، والذي يلعب حاليًا لصفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وقال الشيخ عبد الله الثاني رئيس النادي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ابني إيسكو، يومًا ما سوف تعود لمالاجا، أنا متأكد من ذلك”.

وانتقل إيسكو لصفوف ريال مدريد، قادمًا من مالاجا منذ 3 سنوات مقابل 30 مليون يورو.

ولم يشارك إيسكو بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، رفقة صفوف الميرنجي، وهو ما قد يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل خلال الفترة المقبلة، وبالأخص بعد تلقيه عدة عروض هذا الصيف.

ويغيب إيسكو لفترة عن صفوف الميرنجي، عقب إصابته بتمزق في أربطة الركبة الأسبوع الماضي.