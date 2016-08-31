﻿

وزير الأوقاف اليمني: الانقلابيون منعوا سكان صنعاء من الحج

Aug 31, 2016

3e5f1b3e1d

الرياض – د ب أ – كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني رئيس بعثة الحج اليمنية الدكتور فؤاد عمر شيخ أبو بكر، أن الانقلابيين منعوا سكان صنعاء من المغادرة لأداء مناسك الحج، كما منعوا 350 موظفاً لخدمة الحجاج، وسحبوا منهم جوازاتهم.

وأشار أبو بكر ، في تصريح لصحيفة “عكاظ” نشرته الأربعاء ، الى العوائق التي فرضتها الجماعات الحوثية الانقلابية على الحجاج اليمنيين، مؤكداً أن هناك الآن مظاهرات واحتجاجات ضد الانقلابيين في صنعاء بسبب منعهم أهالي العاصمة اليمنية من الحج.

وأكد أن “حفاوة استقبال المملكة للحجاج اليمنيين محل تقدير”.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left