وزير الأوقاف اليمني: الانقلابيون منعوا سكان صنعاء من الحج

الرياض – د ب أ – كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني رئيس بعثة الحج اليمنية الدكتور فؤاد عمر شيخ أبو بكر، أن الانقلابيين منعوا سكان صنعاء من المغادرة لأداء مناسك الحج، كما منعوا 350 موظفاً لخدمة الحجاج، وسحبوا منهم جوازاتهم.

وأشار أبو بكر ، في تصريح لصحيفة “عكاظ” نشرته الأربعاء ، الى العوائق التي فرضتها الجماعات الحوثية الانقلابية على الحجاج اليمنيين، مؤكداً أن هناك الآن مظاهرات واحتجاجات ضد الانقلابيين في صنعاء بسبب منعهم أهالي العاصمة اليمنية من الحج.

وأكد أن “حفاوة استقبال المملكة للحجاج اليمنيين محل تقدير”.