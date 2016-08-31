وزير الداخلية التركي: القبض على 815 هذا العام ضمن حملة على الدولة الإسلامية

اسطنبول - رويترز – قال وزير الداخلية التركي إفكان آلا في تصريحات بثتها قنوات التلفزيون التركية الأربعاء، إن أنقرة ألقت القبض على 815 شخصاً منذ بداية العام الحالي ضمن حملتها على تنظيم الدولة الإسلامية وإن أكثر من نصفهم أجانب.

وانضم آلاف المقاتلين الأجانب من دول من بينها تركيا وبريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة لتنظيم الدولة الإسلامية، في دولة الخلافة التي أعلن قيامها ودخل كثير منهم عن طريق تركيا. ومنذ ذلك الحين تشن أنقرة حملة على الشبكات التي تسهل مرورهم.

وقال الوزير إن تركيا منذ بدء الحملة اعتقلت في المجمل 5803 أشخاص بينهم 2200 من الأجانب دون ذكر فترة محددة.