المرصد السوري : انفجار بالريف الغربي لمدينة جرابلس الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا

القاهرة – د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجار في قرية الكلية الواقعة بالريف الغربي لمدينة جرابلس بالقرب من الحدود السورية – التركية.

وقال المرصد في بيان الأربعاء، إن الانفجار ناجم عن تفجير مقاتل من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسية مغاربية لنفسه بآلية مفخخة، استهدفت مقاتلي الفصائل المدعمة بالدبابات والطائرات التركية.

وأشار إلى معلومات عن خسائر بشرية مؤكدة جراء التفجير، كما وردت معلومات عن إعطاب عربتين مدرعتين خلال استهدافهما من قبل عناصر التنظيم في القرية ذاتها.

على صعيد آخر ، أفادت وسائل إعلام اليوم بأن 12 كيلو متراً باتت تفصل فصائل المعارضة عن مدينة حماة بعد تمكنها الثلاثاء، من السيطرة على مدينة طيبة الإمام وقرية الناصرية بالريف الشمالي.

وذكرت قناة “أورينت نت” على موقعها الالكتروني اليوم، أن المنطقة تشهد انتصارات متتالية لفصائل المعارضة الذين تمكنوا في أقل من 24 ساعة من السيطرة على مواقع استراتيجية في الريف الشمالي، آخرها مدينة طيبة الإمام بعد تحريرهم حواجز السمان والإسكان وخزان المياه في محيط المدينة ومستشفى الجواش المعقل الرئيسي لعناصر الأسد في المدينة.

وأشارت إلى مقتل العشرات من القوات النظامية بينهم ضباط، كما تم تدمير عدة آليات عسكرية واغتنام أخرى.