إخلاء أجزاء من صالة بمطار فرانكفورت بعد خرق أمني

برلين - رويترز – قالت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت الأربعاء، إنه تم إخلاء أجزاء من صالة رقم 1 في المطار بعد أن دخل راكب إلى منطقة السفر في أكبر مطارات ألمانيا دون استكمال إجراءات التفتيش الأمني.

وقالت شركة فرابورت، “وبالتالي أخلت الشرطة الاتحادية القسم أ وأ+ وسيخضع الركاب للتفتيش الأمني مجدداً.”

وأضافت المتحدثة باسم الشركة، أن هذا الخرق الأمني سيؤدي إلى تأخير رحلات بالمطار وهو القاعدة الرئيسية لرحلات شركة لوفتهانزا الألمانية.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية، إنه ليس واضحاً ما إذا كان الراكب الذي تسبب في اتخاذ هذا الإجراء يحمل أي أشياء محظورة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه لم يتضح أيضاً ما إذا كان هذا الشخص قد وصل إلى الجزء المخصص للمسافرين من المطار دون استكمال إجراءات التفتيش الأمني بطريق الخطأ أم أنه تعمد ذلك.