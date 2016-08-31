غزة - د ب أ – قالت مصادر حقوقية فلسطينية الأربعاء، إن إسرائيل تعتقل 22 صحافياً فلسطينياً في سجونها آخرهم خمسة صحفيين تم اعتقالهم من الضفة الغربية.

وذكر بيان صادر عن جمعية (واعد للأسرى والمحررين)، أن أغلب الصحافيين يتم اعتقالهم إدارياً من دون محاكمة بتهمة “بث خطاب تحريضي ضد إسرائيل”.

واعتبر البيان، أن “صمت المؤسسات الدولية شجع إسرائيل على القيام بمزيد من مداهمة مقرات وسائل الإعلام واعتقال أعداد أخرى وإضافية من الصحافيين”.

وأشار البيان إلى، أن “عدداً من الصحفيين المعتقلين يعانون من ظروف صحية سيئة أحدهم مريض بسرطان الدم والعظام ويواجه خطر الموت بفعل سياسة الإهمال الطبي بحقه”.

يأتي ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/ الأربعاء خمسة صحافيين فلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم في بلدة دورا في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن اعتقال الصحافيين تم بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مقر إذاعة محلية يعملون بها ومصادرة أجهزة بث منها، ووضع إخطار على بوابة مقرها بإغلاقها لثلاثة أشهر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إغلاق الإذاعة، لأنها “تبث مضامين تحريضية”، مضيفاً أن اعتقال خمسة من العاملين فيها جاء على ذمة التحقيق.

ونددت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بإغلاق الإذاعة واعتقال خمسة من العاملين فيها واعتبرته انتهاكاً جديداً، في إطار مسلسل الاستهداف الإسرائيلي للإعلام الفلسطيني.

وهذه رابع إذاعة محلية تغلقها إسرائيل لفترات زمنية متفاوتة في الخليل، منذ بدء موجة توتر مع الفلسطينيين مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي بدعوى منع التحريض ضدها.