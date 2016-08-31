رئيس الفلبين يقول للعمال العائدين من السعودية: لا تتعاطوا المخدرات

مانيلا - رويترز – رحب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، بأكثر من مئة عامل فلبيني عادوا لديارهم بعد أن تركوا دون عمل في مخيمات في الصحراء بالسعودية محذراً “لا تقربوا المخدرات”.

وكان الرئيس الفلبيني قد تعرض لانتقادات شديدة، بسبب حملته الوحشية لمكافحة المخدرات التي قتل المئات خلالها.

واكتسبت حرب الفلبين على المخدرات، بعضاً من التأييد الشعبي لكن موجة قتل صدمت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان ودفعت الولايات المتحدة الحليف المقرب من مانيلا للتعبير عن قلقها.

وانتقد دوتيرتي الأمم المتحدة هذا الشهر بعد دعوتها لإنهاء عمليات القتل.

وقال دوتيرتي للعمال العائدين بعد رحلة طيران استغرقت عشر ساعات تقريباً من الدمام بالسعودية، “تجنبوا المخدرات بأي ثمن لأنها قد تكلفكم حياتكم.”

وأسقطت عمليات القتل المرتبطة بمكافحة المخدرات نحو ألفي قتيل منذ تولي دوتيرتي الرئاسة قبل شهرين، متعهداً بالقضاء على تجارة المخدرات.

ويواجه عمال النفط والإنشاءات الذين تخلت السعودية عن ألوف منهم بسبب أزمتها الاقتصادية، صعوبات من أجل الحصول على فرص عمل ومزايا بعد عودتهم.

وقال روني سوريلا (47 عاماً) وهو عامل بناء عاش عشر سنوات تقريباً في السعودية، “فقدت عملي فاضطر أبنائي لترك دراستهم الجامعية وغضبوا مني ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟” وأضاف أنه لم يتقاضى أجراً منذ ثمانية أشهر.

وأرسل الفلبينيون العاملون خارج البلاد تحويلات قياسية بلغت 13.2 مليار دولار في النصف الأول من 2016. وتحويلات العاملين بالخارج محرك رئيسي للاستهلاك في الفلبين الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتعهد الرئيس للعمال العائدين بدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

ونما الاقتصاد الفلبيني بنسبة سبعة بالمئة في الربع الثاني من العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات.