المرصد السوري: مقتل قائد في قوات النخبة التابعة للنظام في حلب

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بمقتل قائد مجموعات النمور الاقتحامية في قوات النخبة التابعة لقوات النظام، وذلك خلال اشتباكات مع الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام في أطراف مدينة حلب.

وقال المرصد في بيان اليوم، إن الاشتباكات العنيفة لاتزال مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من طرف، وجبهة فتح الشام والحزب الإسلامي التركستاني والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، في عدة محاور جنوب وجنوب غرب حلب وبريفها الجنوبي.

وفي محافظة حماة ، أشار المرصد إلى تقدم فصائل المعارضة في معاركها بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، وسيطرتها على مكاتب صوران وأجزاء أخرى من المنطقة.

وقال المرصد إن الفصائل المعارضة استهدفت بصاروخ موجه مدفعاً رشاشاً لقوات النظام في محيط حاجز السيرتيل بريف حماه الشمالي، ما أدى لإعطابه، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى، في محيط جسر صوران ومحاور أخرى.