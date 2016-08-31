ابنة رئيس اوزبكستان تتحدث عن “شفائه” بعد اصابته بنزيف في الدماغ

موسكو – أ ف ب – ألمحت الابنة الصغرى لرئيس اوزبكستان اسلام كريموف (78 عاماً)، الى شفاء والدها بعد شائعات عن وفاة الرجل الذي يقود هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى منذ أكثر من ربع قرن، وأدخل الى غرفة الانعاش بعد اصابته بنزيف في الدماغ.

وقالت لولا كريموفا-تيلياييفا التي تقيم في باريس على تطبيق انستغرام، “أريد ان أشكر الجميع على رسائل الدعم وتمنياتكم بالشفاء العاجل لرئيسنا”.

وأضافت “انني واثقة ان هذه النوايا الطيبة التي تأتي من قلوبكم ستساعده في شفائه”.

ونشرت سلطات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة معلومات قليلة جداً عن الوضع الصحي للرئيس البالغ من العمر 78 عاماً، مكتفية الأحد بالإعلان عن نقله الى المستشفى. وقد التزمت الصمت بعد ذلك ما أثار تساؤلات عن احتمال وفاته وابقاء الأمر سراً.

وكانت ابنته أعلنت انه “نقل الى المستشفى وهو في غرفة الانعاش بسبب اصابته بنزيف في الدماغ حدث صباح السبت”، مؤكدة ان “وضعه يعتبر مستقراً”. وأضافت “من المبكر جداً حالياً اطلاق تكهنات عن وضعه في المستقبل”.

واسلام كريموف ارتقى سلم السلطة تدريجياً داخل الحزب الشيوعي السوفياتي في عهد الاتحاد السوفياتي السابق، وأصبح رئيساً لاوزبكستان في 1989. وقد تمكن من البقاء في السلطة بعد استقلال البلاد في 1991.

وقد ارتبط حكمه بولايات رئاسية طويلة وانتصارات ساحقة في الانتخابات، نظراً لغياب منافسين معروفين له ومشاركة توصف بالكبيرة عند كل انتخابات.

وأعيد انتخابه لولاية جديدة من خمس سنوات في آذار/مارس 2015، بنسبة تتجاوز التسعين بالمئة من الأصوات في اقتراع لم تشارك فيه اي معارضة حقيقية، ورغم انتقادات المراقبين الغربيين الذين تحدثوا عن تجاوزات عديدة.

ومن الأسماء المطروحة حالياً لخلافته شوكت ميرزاييف رئيس الوزراء الحالي ورستم عظيموف نائب رئيس الوزراء، وهما نائبان متنافسان.

وكانت ابنته الكبرى جلنارا كريموفا استبعدت بعدما كانت مرشحة محتملة لخلافة والدها. وقد اتهمت بالفساد بعد انتقادها عدداً من أفراد العائلة وما زالت تخضع للإقامة الجبرية على ما يبدو.

اما ابنته الصغرى لولا كريموفا تيلياييفا فتقيم في باريس، حيث تشغل منصب سفيرة اوزبكستان في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

وأكدت في 2013 انها لم تتحدث الى جلنارا منذ 12 عاماً.