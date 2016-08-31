قتيلة جراء انفجار في مدينة زحلة في شرق لبنان

بيروت - أ ف ب – قتلت امرأة وأصيب آخرون بجروح، جراء انفجار لم تعرف طبيعته، استهدف الاربعاء مدخل مدينة زحلة في منطقة البقاع في شرق لبنان، وفق ما أكد مصدر عسكري.

وأفاد المصدر عن دوي انفجار، “لم تعرف طبيعته عند مدخل مدينة زحلة البقاعية” مشيراً الى انه “تسبب بسقوط قتيلة”.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان، ان الانفجار ناجم عن “عبوة” عند مستديرة كسارة، وتسببت “بسقوط قتيلة سورية واصابة ثمانية جرحى”.

ونشرت الوكالة صورة للقتيلة على الطريق والدماء تسيل على الارض. وبدت السيدة مسنة برداء أزرق متواضع وحجاب أبيض على رأسها.

وأكد الصليب الاحمر اللبناني الحصيلة لافتاً الى ان أحد الجرحى في حالة جرحة.

وشهد لبنان تزامناً مع اندلاع النزاع السوري في العام 2011، عدة تفجيرات أسفرت عن مقتل العشرات، تبنى مسؤولية عدد منها جهاديون واستهدفت بشكل خاص الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقتل خمسة مدنيين وأصيب 28 اخرون بجروح في 27 حزيران/يونيو جراء إقدام ثمانية انتحاريين، على تفجير أنفسهم ضمن مجموعتين في بلدة القاع في منطقة البقاع (شرق) على الحدود مع سوريا.