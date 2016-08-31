كيري يطالب باكستان بتطهير “معاقل” المتطرفين

نيودلهي - د ب أ- حثت الولايات المتحدة الأربعاء، باكستان على العمل لتطهير “معاقل” الجماعات المتطرفة الموجودة على أراضيها، والتي تؤثر على العلاقات مع الهند وتضر بالسلام والاستقرار في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية جون كيري، الموجود في الهند في زيارة تستمر ثلاثة أيام، إنه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف كيفية التعامل بصورة أكثر فاعلية مع جماعات مثل شبكة حقاني و” العسكر الطيبة “.

وأضاف خلال لقاء مع عدد من الطلبة في دلهي :”من الواضح أن باكستان أمامها عمل للقيام به، من أجل المضي بصورة أقوى في مواجهة الجماعات الداخلية المتورطة في أنشطة إرهابية متطرفة”.

وأشار كيري في الوقت نفسه إلى أن باكستان، التي عانت بصورة كبيرة من الإرهاب، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألفاً من مواطنيها، قد حققت بعض التقدم في التعامل مع مثل هذه الجماعات خلال الأشهر القليلة الماضية.