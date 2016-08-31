تركيا تسعى لتطهير شريط طوله 90 كيلومتراً في سوريا من الدولة الإسلامية

أنقرة - رويترز – قال المتحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان الأربعاء، إن التوغل التركي الذي بدأ قبل أسبوع في شمال سوريا يهدف إلى تطهير شريط طوله 90 كيلومتراً على الحدود التركية من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف ابراهيم كالين في مؤتمر صحافي، أن من المتوقع أن يجري إردوغان محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال قمة مجموعة العشرين في سبتمبر أيلول، لبحث طلب أنقرة من واشنطن تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن والذي تتهمه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الشهر الماضي.

وفي تعليقه على ردة الفعل الاوروبية على محاولة الانقلاب، قال كالين إنه من غير المقبول ألا ترسل الدول الأوروبية مسؤولين كباراً لزيارة تركيا منذ محاولة الانقلاب.

وكان إبراهيم كالين يتحدث بعد عدة زيارات أوروبية منخفضة المستوى في الأسابيع الأخيرة.

والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أصبحت متوترة بشكل أكبر، منذ محاولة الانقلاب الفاشل الشهر الماضي التي دفعت تركيا إلى تطهير مؤسسات الدولة ممن يشتبه في تعاطفهم مع الانقلاب.

وحثت دول الاتحاد الأوروبي على ضبط النفس، مما أثار انتقادات من تركيا التي قالت إن هذه الدول لم تقدر التهديد الذي يمثله من يقفون وراء الانقلاب.

وتابع كالين، أنه يرحب بقرار روسيا استئناف رحلات الطيران العارض (تشارتر) بعد أن حسنت أنقرة العلاقات المتوترة مع موسكو.