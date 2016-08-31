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متحدث كردي: تركيا ومجلس جرابلس  ملتزمان بالهدنة 

Aug 31, 2016

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القاهرة - د ب أ – أكد متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، أن كلا من تركيا ومجلس جرابلس العسكري ملتزمان بالهدنة في شمال سوريا وأن الوضع هادئ الأربعاء.

وقال ريدور خليل، إن “الوضع هادئ اليوم، والطرفان، وأعني مجلس جرابلس العسكري وتركيا، ملتزمان بالهدنة”.

وأكد أن وحدة حماية الشعب نفسها، التي تعتبرها تركيا الامتداد السوري لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تحظره، لم تكن طرفاً في الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الماضية في المنطقة الواقعة بين مدينتي منبج وجرابلس.

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